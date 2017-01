Včerejší oslavy stály za to, alespoň o tom vypovídá ranní odraz v zrcadle. Přesně ve stylu, jak praví staré pořekadlo: „Těžká jsou rána opilcova.“ My máme pro vás tipy, jak kocovinu ráno zamaskovat a vypadat absolutně svěží.

Ani uprostřed týdne si nemusíte odpouštět párty jen ze strachu, co by na váš vzhled pak řekli nadřízení v práci. Teď už se nemusíte bát, máme pro vás několik zaručených rad, které způsobí, že nikdo nepozná, že není vaše tělo zrovna připraveno pracovat.

Víte, co je to vlastně kocovina?

Pojem kocovina se k nám v 19. století rozšířil pod vlivem německé Katze (kocour či stav opojení). A ve skutečnosti vlastně znamená „zánět“, který se v těle vytvoří poté, co vypijeme toxiny obsažené v alkoholu. Tak zareaguje náš imunitní systém a uvolní citokiny – bílkoviny, které pak společně s dehydratací způsobují právě stav zvaný kocovina.

1. Nadopujte se vitaminem C

Nechcete-li mít další den kocovinu, před večírkem si dopřejte opravdu koňskou dávku vitaminu C. Ten ochrání od bolesti hlavy a pomáhá tělu odbourávat alkohol. Kromě vitaminového drinku si před večírkem dopřejte tučnější jídlo. Uvidíte, že vydržíte mnohem více.

2. Pijte promyšleně

To neznamená, že musíte pít méně nebo jinak nad tím přemýšlet. Jen se zaměřte na pití kvalitního alkoholu a vždy pijte jen jeden druh. Čím tmavší drink, tím horší. A také platí, že čím kombinovanější, barevnější a sladší koktejl, tím horší ráno vás čeká. Zároveň si zapamatujte pravidlo, že po drinku přichází na řadu voda. Alkohol je vždy dobré kombinovat s pitím čisté neperlivé vody.

3. Odličte se a rozjasněte

Ať už je noc jakkoli bouřlivá, nikdy nezapomeňte na odlíčení obličeje a dodání mu svěžesti pomocí výživného krému. Pleť musí mít možnost přes noc regenerovat a nemůže být zanesená make-upem. A ráno, máte-li make-up matující, zapomeňte na něj. Raději sáhněte po rozjasňujícím. Stejně jako on poslouží i třpytivý pudr nebo rozjasňující růžová tvářenka. Ta vám zaručeně pomůže zamaskovat poslední pochybnosti. A co do kabelky? Rozhodně korektor na tmavé kruhy pod očima.

4. Dejte si vyprošťovák

Nejhorší, co můžete ráno po propařené noci udělat, je vstát bez snídaně a hladovět. I když máte žaludek na vodě a máte pocit, že nemůžete vůbec nic pozřít, pijte dostatek tekutin. Pijte, co hrdlo ráčí neperlivou vodu nebo zelený „energizující“ čaj. A jídlo? Ani na to nezanevřete. Zkuste do sebe natlačit alespoň celozrnný rohlík se sýrem či vývar. Taková pořádná polévka dokáže s naším žaludkem divy. Na kocovinu je podle našich babiček nejvhodnější česnečka. Dobrá jsou také mastná jídla. A co určitě nepijte? Mléko a kafe.

5. Osvěžte se

Proberte své tělo ještě předtím, než vyrazíte mezi lidi. Prvním pomocníkem hned ráno je sprcha, a to vlažná. Díky ní rozproudíte krev v těle a navrátíte si alespoň trochu barvu. V horších případech přidejte pohyb na čerstvém vzduchu – jógu nebo třeba jen procházku. Dostanete se tak znovu do kondice. K tomu si ještě dejte trošičku chilli. Ostré látky vás dokonale nabudí a rozproudí váš krevní oběh.

6. Vydrhněte i pleť

Ne úplně doslova, ale rozjasněte zašedlou pleť obličeje po notné dávce alkoholu a cigaretového kouře pomocí peelingu. Třeba pomerančového nebo s pomocí jiného citrusu. Vitamin C je totiž léčivý jak zevnitř, tak zvenku.

7. Myslete hlavně na oči a hlas

Nejvíce dostávají zabrat naše hlasivky, zvláště poté, co se na koncertě neustále překřikujete. A dále trpí oči, zvláště v barech, ve kterých ještě i dnes zapomínají na dostatečné odvětrávání. Na hlas si připravte odvar ze lněných semínek. Ty nechte louhovat 40 minut ve studené vodě, poté sceďte a vypijte. Pak se také nezapomeňte zbavit otoků očí. Tradiční babská rada tvrdí, že pomocníkem je vychladlý pytlík černého čaje na víčkách.

8. O kocovině nemluvte

Dělejte, jako by prostě nebyla. Namísto toho nasaďte úsměv a myslete pozitivně. V práci tak na vás nikdo nepozná, že jste to s mojity poněkud přehnala.