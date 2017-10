OPERACE NOSU. Zákrok, který vás může změnit k nepoznání

Tvar a velikost nosu dodává našemu obličeji typický výraz, jde o centrum obličeje, které je citlivě vnímáno nejen námi samotnými, ale i okolím, a mnohdy s ním stojí a padá i naše sebevědomí. Málokdo je totiž právě se svým nosem stoprocentně spokojený. Operace nosu ale může problémy natrvalo vyřešit.

Důvodů pro plastickou operaci nosu, tzv. rhinoplastiku, může být hned několik – estetické zlepšení vzhledu, odstranění vrozených vad nebo různých deformací způsobených úrazem.

„Plastická chirurgie umí nos zmenšit, upravit tvar špičky nosu, deformitu nosní přepážky nebo tvar nosních dírek,“ vysvětluje jeden z předních plastických chirurgů na tento druh zákroku MUDr. Josef Kulhánek z Lékařského domu Praha 7. Zároveň dodává, že se během operace upravují buď chrupavčité nebo i kostěné části nosu. Rhinoplastika tak patří mezi nejnáročnější, ale zároveň nejčastější plastické operace.

Za vším hledej psychiku

Operace nosu je vhodná pro každého, kdo chce a potřebuje upravit vzhled svého nosu. Ale neměla by být prováděna dříve než po ukončeném vývoji jedince, tedy zhruba po 18. roku života.

„Velmi důležité je předoperační vyšetření a konzultace s odborníkem. Málokdo si totiž uvědomuje, že po operaci dochází ke změně výrazu obličeje, která může být podle rozsahu operace velmi zásadní,“ varuje odborník s tím, že by měl být pacient a jeho okolí připraven. Většinou jde ale o kladné reakce, které mají pozitivní vliv na psychiku a vývoj osobnosti, zvláště v případě velkých komplexů.

„Operatér musí vědět, jakou má o budoucím tvaru nosu pacient představu a posoudit, zda je vůbec daný problém operací řešit, jaká jsou rizika,“ dodává ještě chirurg Kulhánek.

Aby byl výsledek dobrý…

Stejně jako u jakékoli jiné plastické operace, výsledek závisí nejen na zkušenostech operatéra, ale také na pružnosti a typu kůže nosu, aby byla schopna přizpůsobit se novému tvaru nosu.

„Dostatečnou pružnost kůže má člověk asi do čtyřiceti let, ale v každém případě je to velmi individuální a neznamená to, že po určitém věku nelze nos operovat,“ vysvětluje MUDr. Kulhánek. Vlastní typ kůže nosu má také vliv na hojení a jizvení v podkoží. „Mastná, silná a pórovitá kůže zejména na hrotu nosu má vždy větší riziko masivní podkožní jizevnaté tkáně a menší adaptability na nový tvar nosu,“ říká lékař.

Jak probíhá operace?

Rhinoplastika se většinou provádí v celkové anestezii, kdy výjimkou jsou pouze drobné korekce měkké části nosu, které lze provádět v lokální anestezii.

„Operační zákrok se většinou provádí přístupem z nosních dírek, proto nezůstávají po operaci vnější jizvy,“ vysvětluje odborník Kulhánek. Při operaci, která trvá zhruba jednu až dvě hodiny jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. „Korekce nosu je pak ukončena fixací nosu sádrovou dlahou a tamponádou nosních dírek,“ dodává ještě odborník.





Věděli jste, že…

...při operaci nosu operuje lékař vlastně naslepo jen podle svého citu a zkušeností? Operace prováděná přes nosní dírky tak patří k těm nesložitějším operacím. Zároveň ale také může být provedena otevřená rhinoplastika, kdy jizva zůstává na filtru nosu.





Zmenšit, prosím

Podle statistik jednotlivých pracovišť jednoznačně vede zmenšení nosu, ale rozhodně nejde hlavně a pouze o estetické hledisko. Typů a tvarů nosů je velké množství a objevovat se mohou různé odchylky od „normálu“ nebo deformace, ať už geneticky dané nebo získané například úrazem či operací. „Někdy také bývají deformace nosu či nosní přepážky spojeny se sníženou průchodností některého nosního průduchu. V takovém případě operace nejen zlepší vzhled, ale také odstraní funkční poruchu, která pacienta velmi obtěžuje. Lze to ale provést jen v některých případech, jinak jde většinou o doménu ORL,“ vysvětluje MUDr. Josef Kulhánek. Velmi často také lékaři odstraňují hrbolky na hřbetu nosu.

Po měsíci nos jako nový

Po operaci je bývá pacient hospitalizován maximálně dva dny. Je velmi důležité dodržovat první týden po operaci klidový režim s častými studenými obklady očí a dostatečným přísunem tekutin.

„Kvůli tamponádě nosu musí pacient dýchat pouze ústy. Dochází tak k rychlému vysychání ústní sliznice,“ vysvětluje odborník, ale dodává, že tamponáda se vyndavá po dvou dnech (u měkkého nosu i po jednom dni) a otoky mizí během dvou až tří týdnů. Týden po operaci se mění sádrová dlaha a po dalších 14 dnech se přikládá nová jen na noc.