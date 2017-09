OBÉZNÍ CVIČITELKA JÓGY: MRKŇETE! Je k neuvěření, CO s těmi kily navíc DOKÁŽE...

Říkáte si, že jóga není pro vás, protože máte hodně kil navíc? Tak z tohoto omylu vás rozhodně vyvede instruktorka Maria Odugba z Floridy. Tato 23letá dívka má totiž 131 a půl kilogramu a co dokáže se svým tělem, je skoro k nevíře. Podívejte se sami, jak bravurně zvládá jednotlivé ásany...

Maria začala cvičit jógu v roce 2014 a rozhodla se o svých úspěších psát blog. Má zaznamenávat její cestu ke zdraví. Nyní má na Instagramu již více než 74 000 následovníků a další stále přibývají. Není se co divit, vždyť ona sama je důkazem, že zhubnout může skutečně každý. Stačí jen trochu chtít.

Ve 13 letech jí byly diagnostikovány polycystický ovariální syndrom (PCOS) a rovněž zvýšená činnost štítné žlázy. Tehdy už se potýkala s výrazným přibíráním na váze. Nakonec se ručička zastavila na 186 kilogramech a Maria se rozhodla, že tohle musí skončit. Zkusila jógu a propadla jí. Natolik, že se stala její instruktorkou a motivuje další obézní lidi, aby se sebou něco dělali. "Jen bych si přála, aby víc lidí vědělo, že je to možné. I lidé s větší velikostí to mohou zkusit a žít zdravější život. Věřím, že každý by měl být zdravý a neznamená to, že musíte být hubený."

