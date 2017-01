MÓDNÍ PORADNA KAFE.cz: Vyhněte se největším zimním faux pas

Sice se traduje, že dnešní móda nezná hranic. Ano, na poli oblékání už neplatí tak striktní pravidla jako kdysi, přesto ale existují hranice, za které už není vhodné se vydat. Dali jsme dohromady několik módních prohřešků, kterým byste se měly v zimě vyhnout.

Kozačky k business kalhotám

Vysoké kozačky jsou pro tuto zimu trendem číslo jedna. A není se co divit, jsou pohodlné, poskytují teplo a při správném výběru mohou opticky vylepšit postavu. Nesmíme se však nechat zlákat a nosit je ke všemu. Volné kalhoty nacpané v kozačkách jsou známé faux pas, toto spojení opravdu nesluší nikomu. Raději sáhněte po legínách nebo úzkých džínách, v kombinaci s kozačkami ke kolenům vypadají skvěle.

Kalhoty v kotníkových botách

Kotníkové boty, zejména ty na podpatku, jsou velice slušivé a trendy. Celý vzhled však může zkazit špatný výběr kalhot. Nejhorší volbou jsou volné kalhoty zastrčené do bot. Je pravda, že vám nejde pod kalhoty nepříjemný chlad, ale trendy look to rozhodně není. Ke kotníkové obuvi noste úzké kalhoty ve zkrácené délce, která bude končit nad botou, nebo zvolte kalhoty dlouhé a rovné, které budou botu obepínat.

Elegantní kabelka k péřové bundě

Není pochyb, že péřová bunda nebo vesta v zimě příjemně zahřejí, některým kombinacím bychom se však měli vyhnout, zejména elegantním celokoženým kabelkám. „Sáhněte raději po sportovním typu kabelky nebo tašky. V současnosti se nabízí i rádoby elegantní péřové kabáty s opasky pro vytvoření siluety, přesto buďte s výběrem kabelky opatrné. Platí to i naopak, ke kvalitnímu vlněnému kabátu v žádném případě nenoste sportovní kabely,“ říká Veronika Sajdoková z CCC.

V kozačkách bez punčoch

Ať jste sebevíc otužilá, v zimě nahé nohy do kozaček prostě nepatří. Nahá kůže v třeskutých mrazech bude vždy vypadat nevhodně a v kombinaci s vysokými kozačkami působit laciným dojmem. Chybu nikdy neuděláte s jemně průsvitnými punčochami.

Horská výbava ve městě

Každý ví, jak nepříjemná dokáže být zima ve městě. Napadaný sníh, který se rázem změní na černou břečku, námraza na chodnících a obava, že naše kožené boty budou po zimní sezoně zničené od soli. Přes to všechno bychom měli sněhule a různé bytelné horské obutí nechat opravdu jen na hory a raději sáhnout po kvalitní ochraně obuvi v podobě vosků a pečujících postřiků.