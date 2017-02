Mladší o deset let? Tyto potraviny vám pomohou zastavit stárnutí. Vážně to funguje!

Existuje něco, co by vám pomohlo vypadat mladší a to klidně o deset let? Jasně, že ano! A budete se asi divit, které poměrně běžně dostupné potraviny se řadí mezi ty s anti-age účinkem. Co tedy stačí zařadit do vašeho jídelníčku, abyste vypadaly mladší? V galerii vám odpovíme.

Každá z nás bych chtěla vypadat mladší, žít co nejdéle a pořád vypadat dost dobře. Kupujeme si proto velké množství krémů na vrásky a nejrůznějších doplňků stravy. A přitom by stačilo, abychom změnily přístup k životu a denně jedly ty správné potraviny. Neukončí sice proces stárnutí, ale výrazně ho pozastaví.

Jenže, co mám tedy jíst, říkáte si? Je to poměrně jednoduché, dejte si každý den na talíř těchto 15 potravin a uvidíte, že za měsíc se na sebe podíváte do zrcadla a zjistíta, že jsou ty tam vaše problémy s pletí a pokožka bude vypadat mladší, vypnutější a vy se budete cítit skvěle. Zkuste to, vážně to funguje. A doporučujeme, abyste je (pokud to není v textu uvedeno jinak) konzumovali syrové...

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!