Liposukce: Pomůže každému nebo jen vyvoleným?

Přebytečný tuk, kterého se nelze zbavit dietou nebo sportem, trápí celou řadu žen. Dnes už ale nemusíte jen sedět v koutě a přijmout nedokonalosti jako fakt. Můžete se svěřit do rukou plastických chirurgů. Jenže...je to opravdu tak snadné, jak to na první pohled vypadá?

Liposukce je poměrně známá metoda, při které se odstraňuje podkožní tuk z určité tělesné oblasti, a to za účelem zlepšení jejího tvaru při minimálním narušení povrchu kůže.

„Rozložení podkožní tukové tkáně na těle patří mezi sekundární pohlavní znaky a je určeno především genetickými a hormonálními faktory. Jasně patrná, ohraničená, podkožní lipomatóza velmi trápí zvláště ženy a je z estetického hlediska v současnosti považována za vadu,“ vysvětluje MUDr. Václav Poláček, CSc. z Lékařského domu Praha 7 .

Pro začátek je ale důležité si uvědomit, že liposukce neslouží jako náhrada za shazování přebytečných kil. Jde spíše o možnost, jak snadněji a rychleji vytvarovat tělesné křivky.

Není jen jedna liposukce

Způsobů, jak odstranit podkožní tuk existuje více typů. Vedle sebe tak v současnosti existují tyto typy: konvenční, vibrační, vodní a laserová. Princip konvenční liposukce, používané již více než 40 let, spočívá v zavedení kanyly do podkoží z krátkého kožního řezu délky do 1 cm. Od té doby se metoda vyvíjela až k dnešní přípravě tkáně před odsátím tumescencí.

„Manipulací s kanylou v podkoží pak dojde k rozbití tukové tkáně, která je odsávána pomocí výkonné vývěvy s možností regulace podtlaku mimo tělo,“ popisuje plastický chirurg. Na rozdíl od konvenční tzv. vibrační liposukce se rychleji a šetrným způsobem odstraní zejména projizvená tuková tkáň.

„Při tomto zákroku hraje nejdůležitější roli vibrující kanyla, která tukovou tkáň rozruší díky svým rychlým pohybům a pomůže k jeho systematickému odsátí,“ vysvětluje lékař. Během ultrazvukové liposukce je podkožní tuk destruován vysokoenergetickou ultrazvukovou vlnou. „Dojde tím k jeho roztavení a jako polotekutá hmota je odsán,“ doplňuje ještě lékař. Vliv tryskajícího paprsku vody a laserový paprsek působí do jisté míry podobně.

Obezitu nevyřeší, nejde o elixír štíhlosti

Stále velmi často (a mylně) je liposukce spojována s lidmi, kteří mají problém s obezitou. Je ale velmi důležité si uvědomit, že obézním lidem tato metoda může pouze „nastartovat“ změnu stravovacích a pohybových návyků. Nejde o žádný elixír štíhlosti a zdraví, který zaručí dokonalou postavu i přes nevhodný životní styl a zbaví člověka nemocí, které s nadváhou přímo souvisejí.

„Stejně tak není liposukce řešením pro štíhlé ženy trápící se celulitidou. Ta totiž není tvořena podkožním tukem,“ dodává MUDr. Poláček. Základním kritériem pro vhodnost liposukce je lokální akumulace tuku, tj. nahromadění v místech, kde deformuje postavu.

„A to včetně tělesné hmotnosti, množství útrobního tuku a pevnost a elastičnost kůže,“ vysvětluje odborník. Podle toho je tak vhodným kandidátem jedinec, který má menší tukové zásoby v problémových partiích, má ale normální tělesnou hmotnost a pevnou kůži.

Věděli jste, že…

...liposukcí lze odstranit pouze podkožní tuk? Nebezpečný útrobní tuk, který je uložený v břiše mezi orgány, nelze odsát, protože by to daného jedince mohlo ohrozit na životě. Je potřeba ho shodit za pomoci zdravého životního stylu a aktivního pohybu.

Dokonalé tvary

Liposukce tak rozhodně pomůže těm, kteří potřebují svoji cestu ke štíhlosti už jen dovršit vytvarováním některých problematických partií. Vylepšit a vytvarovat lze například podbradek, oblast pod podprsenkou, paže, břicho, stehna, hýždě, boky, záda, kolena nebo lýtka.

„Stále častěji tvarují své tělo také muži. A to nejčastěji v oblasti boků a břicha,“ dodává MUDr. Poláček. Hezký výsledek liposukce si udržíte jen tehdy, pokud i nadále budete udržovat svoji váhu. Na otázky, zda se po prodělané liposukci může tuk opět akumulovat je jednoznačná odpověď: Ne v těch místech, kde byl odsát, nebo alespoň jen v malé míře. Zbývá tam totiž málo tukových buněk, a tak se tuk spíše ukládá jinde na těle.

Jak probíhá vibrační liposukce:

Oblasti je nejprve nutno napustit větším množstvím speciálního roztoku (tzv. tumescence), který usnadňuje vlastní operační postup liposukce. Nosným médiem je fyziologický roztok, do kterého je v patřičném poměru přidán bikarbonát, adrenalin a lokální anestetikum. Podkožní tukové buňky jsou pak mikrovibracemi kanyly (4000 kmitů za minutu) velmi šetrně a jemně rozpuštěny – emulzifikovány – a následně odsáty.

Zajímavost:

Vibrační liposukce má své uplatnění i jako doplněk k některým základním operacím jako je facelift, abdominoplastika, valy paží nebo stehen a gynekomastie.