KOMPLEXTNÍ DETOX: 15 kroků pro dokonalý jarní úklid těla i duše

Jaro je krásným a pozitivním obdobím roku, které symbolizuje nové začátky. Máme pro vás patnáct rad, díky jimž můžete docílit toho, aby se vám žilo zdravěji a hlavně radostněji.

1. Posilujte imunitu

Jednou z metod posilovaní obranyschopnosti organismu je otužování. Po osprchování se teplou vodou přepněte na chladnější proud a polévejte se jím od chodidel až nahoru k ramenům. Pak se do sucha vysušte froté ručníkem. Pokožka se tím krásně prokrví a vy se budete cítit přímo skvěle. Pokud vám ale ledová sprcha není příjemná, můžete ráno protáhnout tělo při otevřeném okně nebo vyrazit za sportem do přírody. Další populární formou otužování se je sauna. Měli byste ji ale navštěvovat pravidelně, minimálně 1x týdně.

Aby vás neskolila rýma a kašel, užívejte preventivně tinkturu z Echinacey. Je to báječná rostlinka, jejíž kořeny mají na posilovaní imunity přímo zázračný vliv. Koupíte ji v každé lékárně ve formě kapek, sirupu či tablet.

Je libo přírodní antibiotikum? V tom případě zkuste propolis. Patří k nejžádanějším a také nejtajemnějším včelím produktům. Tato aromatická, oranžovo hnědá látka má zcela mimořádné účinky. Ničí některé bakterie, viry a plísně, působí proti zánětům a bolesti, zároveň posiluje imunitní systém, a tím brání dalším útokům virů na organismus.

2. Odpočívejte a relaxujte

Období předjaří a začátku jara je pro organismus velkou zátěží. Na vině je dlouhé období bez slunečního světla i nepopulární časový posun. Výsledkem je, že se cítíme ospalí, bez energie. A právě dostatek spánku je tím nejlepším lékem, který byste měla sama sobě naordinovat. Místo zívání u seriálu si raději dejte večer koupel s příměsí zklidňujících bylinek, jako je Levandule či Meduňka, a pak hurá do hajan. Uvidíte, že se ráno budete cítit jako znovuzrozená a v zrcadle vás po dlouhé době nepřivítá bledá bytost s kruhy pod očima.

I o víkendech si naplánujte kratší odpolední spánek nebo alespoň relax s hrnkem čaje u nějaké filmové pohodovky.

Nevěnujete se snění dostatečně? Odborníci varují. Máte-li totiž za sebou několik nocí s pouhými pěti nebo šesti hodinami spánku, může být značně oslabena vaše pozornost a úsudek.

3. Ozdravte svůj jídelníček

V zimě je naše tělo od přírody naprogramované na to, obalit se trochu tukem, aby nám bylo tepleji. Proto si rádi pochutnáváme na mastnějších a hutných jídlech. V období jara se ale chutě mění a my prahneme spíš po čerstvé potravě. Stejně tak rozum velí, že bychom měly něco dělat s těmi špíčky, které se nám během zimy objevily na břiše a bocích.

Jezte tedy více zeleniny, těžká jídla nahraďte odlehčenými variantami a barevnými saláty. Vytáhněte ze skříně odšťavňovač a začněte chystat sobě i rodině ovocné koktejly. Výborný a zdravý drink, ideální ke snídani, vyrobíte rozmixováním banánu, kousku ananasu a kefíru.

Zkusit můžete také očistu organismu v podobě půstu nebo pojídání kysaného zelí. To obsahuje velké množství vitaminu C a má detoxikační účinky.

4. Sportujte a choďte na čerstvý vzduch

Nemusíte zrovna trénovat na maraton, ale pomalý jogging nebo obyčejná procházka dokážou s vaším tělem udělat divy a k tomu vám pěkně pročistí hlavu. Sportovat na čerstvém vzduchu je zkrátka na jaře báječné, samozřejmě za předpokladu, že není zrovna inverze. Velmi zdravou formou pohybu, která nezatěžuje klouby a je vhodná i pro osoby s nadváhou či pro seniory, je plavání. Pohybově zdatnější mohou volit cyklistiku nebo jízdu na in-line bruslích. Naštěstí jsou v okolí měst dnes již běžnou záležitostí cyklostezky, takže se nemusíte obávat kličkování v provozu.

5. Předcházejte stresu

Jaro je bohužel pro stres jako dělané. Lidé finišují s daňovým přiznáním, býváme podráždění z posunu času a mnohdy to pak odnesou kolegové v práci, děti nebo partner, protože nám občas bouchnou saze. Ideální je samozřejmě stresu předcházet. Dobře funguje sport, nejrůznější relaxační techniky, cvičení jógy, pillates nebo thai-chi. Když ale cítíme, že jsme se přiblížily až k onomu nebezpečnému bodu exploze, měly bychom se zastavit a požádat okolí o pomoc. Není přeci potřeba vše nést jen na svých bedrech. V boji proti stresu je též vhodné omezit alkohol, cigarety a kofein.

Pokud by stres nebezpečně narůstal a přešel v depresi, poraďte se s odborníkem (psycholog, psychiatr nebo praktický lékař).

6. Investujte do lásky

Teď samozřejmě nemáme na mysli, abyste využila některé z eskortních služeb. Často totiž zapomínáme na to, že láska se musí hýčkat, aby vzkvétala. Každý z nás chce mít pocit, že jsme pro partnera stále atraktivní a že nás miluje, přesto, že od doby, kdy jsme spolu randili v parku, uplynula už hezká řádka let.

Co takhle zajít do cestovky nebo zasurfovat po netu a najít pro vás dva relaxační víkendový pobyt? Budete mít skvělou možnost zase si v klidu popovídat a užít si jeden druhého. Někdy ale stačí i maličkost, jako třeba milý vzkaz, který svému muži přibalíte ráno ke svačině, nebo sobotní snídaně naservírovaná až do postele.

7. Sejděte se s přáteli

Také často slyšíte samu sebe, jak říkáte do telefonu kamarádce, že nemáte absolutně čas na setkání u kafe, a ona jen zklamaně odpovídá, že tedy někdy příště? Prohlížíte si na Facebooku fotky z třídního srazu základky po dvaceti letech, kam jste také nestihla dorazit a je vám to líto?

Neizolujte se od přátel. Hrozí totiž, že když opakovaně pozvání odmítnete, nebudou vás už příště nikam zvát.

Využijte nový jarní vítr a uspořádejte pro kamarády u sebe večeři. Uvařit můžete podle receptu od nějakého světoznámého kuchaře nebo třeba napéct horu palačinek. Důležité je, že bude zábava. S kamarádkou vyrazte v neděli na nákupy a hned se domluvte na nějaké další společné akci, třeba na víkendu s aerobikem.

8. Doplňte potřebné vitaminy

Po dlouhé zimě je třeba doplnit chybějící vitaminy a minerály. Na překonání jarní únavy má rozhodující vliv vitamin C. Ten je obsažen zejména v citrusových plodech, ale také v rajčatech, bramborách a červené paprice.

Díky nástupu vyšší sluneční aktivity se v těle opět začíná tvořit vitamin D, což je dobře. První jarní slunečné dny proto pokud možno pobývejte co nejvíce venku, ale nezapomínejte na krém s dostatečně vysokým UV filtrem. Jarní slunce má velkou sílu.

Nic nezkazíte ani nákupem multivitaminového preparátu, který by měl vašemu tělu dodat vše potřebné. Vyvarujte se ale překračování doporučených dávek. Mimo to, že nadbytek vitaminů by tělo stejně bez užitku vyloučilo, mohla byste si tím způsobit kopřivku.

9. Naučte se něco nového

Ať už je to jízda na dvojkole, kurz Salsy nebo seminář o výkladu karet, nových podnětů je zapotřebí a na jaře to platí dvojnásob. Podle psychologů jsou právě lidé, kteří si hledají stále nové koníčky, zdravější, mladistvěji vypadající a hlavně mnohem šťastnější!

10. Zatočte s nepotřebnými krámy

Jsou vaše skříně nadité šatstvem a najdou se v nich i krepsilonové punčocháče po dětech přesto, že dnes ratolesti dávno studují na vysoké? Schováváte pod postelí staré videokazety a pletařské časopisy z roku 1993 s tím, že se jednou určitě budou hodit? Nebo snad ve sklepě skladujete krabice od všech elektrospotřebičů, které jste dostali ke svatbě? Rada je jednoduchá, vyhoďte to. O vytahané punčochy nikdo nestojí, svetry z roku raz dva se nenosí a video už jste dávno nahradili za DVD přehrávač. Díky generálnímu úklidu vám vznikne spousta místa, ve svých věcech se budete daleko lépe orientovat a dle odborníků na čínské umění Feng Shui umožníte energii ve vašem příbytku plynule proudit.

11. Zlepšete vztahy s lidmi

Vztahy, které máme s rodinou, kolegy či podřízenými, náš život hodně ovlivňují. Pokud nejsou v pořádku, nemůžeme se logicky cítit dobře. Sotva se budete s radostí vracet domů k muži, se kterým máte už tři dny tichou domácnost proto, že zase nezaplatil složenku za plyn, navzdory tomu, že jste mu to několikrát opakovala. Udělejte vstřícný krok, promluvte s partnerem a svěřte mu, že je pro vás důležitý, ale zároveň se na něj potřebujete spolehnout. Pozvěte na kafe svoji sekretářku, na kterou jste v lednu zvýšila hlas, a vaše vztahy od té doby nestojí za nic.

Pokuste se prostě jednat na rovinu a dát lidem kolem sebe najevo, že vám na nich záleží.

12. Provětrejte šatník

Udělejte si radost a omlaďte svoji garderobu. Pokud si nevíte rady s tím, co vám sluší, požádejte o doprovod kamarádku, jejíž styl se vám líbí. Další možností je vyrazit na nákupy s profesionálním stylistou. Není to v dnešní době už nic neobvyklého a některé módní značky tuto službu pro zákazníky nabízejí zdarma. Kvalitní výsledek by měl být zaručen. Vždy myslete na to, že každá žena by ve svém šatníku měla mít klasické kvalitní kousky, jako dobře padnoucí džíny, bílou blůzu, malé černé šaty atd., a ty pak doplňovat o sezonní módu.

13. Oživte svůj byt

Jaro je tím pravým časem na novou svěží výmalbu, nákup moderních závěsů, potahů na polštářky či skleněných váz, které zaplníte tulipány. I když je zařízení vašeho bytu letité, mnohdy stačí zlikvidovat část staré obývákové stěny a ponechat ji v minimalizované podobě. Sama pocítíte, že se vám ve vzdušném prostoru lépe dýchá a že nepotřebujete všude okolo sebe poličky plné cetek. Nechejte svěží vánek vstoupit do vašeho bytu.

14. Vrhněte se na zahradničení

Jen málo činností má tak zklidňující účinek, jako je práce s květinami. Nesejde na tom, zda jste majitelkou velké zahrady, nebo máte jen okenní parapet, barvy a vůni květin si můžete užít tak, jako tak. Připravte si truhlíky a vypravte se do některého ze zahradnických center. Tady můžete nakoupit za pár korun pestrobarevné petrklíče, zakrslé narcisky, cibulky Hyacinthů a mnoho další jarní nádhery! Kreativitě se meze nekladou, své jarní zahrádky můžete ozdobit velikonočními dekoracemi a pak už je jen zalévat a obdivovat.

15. Udělejte si krásné plány

Znáte ten pocit, kdy se na něco těšíte tak moc, že to samotné těšení je na celé té věci tím nejhezčím? Právě proto si už teď plánujte, kam vyrazíte v létě na dovolenou, jakou památku či restauraci navštívíte a s kým vším se při tom setkáte. Ať už jsou vaše krásné plány jakékoliv, mějte jich co možná nejvíce a užívejte si je.

Přejeme vám báječné jaro plné slunce, radosti a nápadů!