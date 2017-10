Kdo z CELEBRIT má podle vědy NEJKRÁSNĚJŠÍ TVÁŘ? Líbí se vám ty, co ZABODOVALY!

Kdo je krásný a kdo ne? Co člověk, to jiný vkus, každému se líbí někdo jiný. Takže, jak krásu definovat? Změřit se ji pokusili už ve starověkém Řecku a použili k tomu matematiku. Vypočítali pomocí zlatého středu a čísla pí dokonalé poměry pro ideální lidskou tvář. Ta by dle tohoto principu měla být co nejvíce symetrická, protože pak působí na lidské oko nejvíce líbivě. Řekové tak kvantitativně spočítali, proč na nás některé tváře působí krásně a jiné nikoliv.

Kdo z celebrit tedy má tvář, která se nejvíce přibližuje tomuto dokonalému ideálu? Vyjadřuje se procentuálně a čím vyšší číslo, tím je obličej krásnější. A kdo má nejhezčí nos, ústa, obočí, oči, či bradu? Londýnský chirurg doktor Julian De Silva aplikoval pravidlo zlatého středu a čísla pí na současné celebrity a vzešly z něj zajímavé žebříčky.

V galerii a ve videu najdete výsledky jeho výzkumu.

