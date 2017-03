Jak správně vybrat rtěnku, aby vám konečně slušela? Poradíme vám!

Třešinkou každého líčení by měly být rty, a to hlavně rty nalíčené vhodnou barvou. Takovou, která bude ladit s make-upem, bude sedět konkrétnímu typu ženy. Nalíčené rty jsou navíc velmi sexy! Víte, která módní rtěnka vám bude slušet a proč zrovna ta?

Není rudá jako rudá

Červená rtěnka vám prý nesluší? Možná je to jen tím, že si vybíráte nesprávný odstín. Jste-li bledá, vyhněte se křiklavým tónům a zvolte světlejší nádech. Pokud máte kůži narůžovělou, zkuste odstín třešní. Sytá červená se hodí k olivové pleti, rudá ke snědší pokožce. Červená rtěnka je sama o sobě dost výrazná, proto buďte střídmá se zbytkem líčení, abyste nepůsobila vulgárně. A dejte pozor na rtěnky s oranžovým teplým podtónem, zvýrazňují žluté zabarvení zubů.

Trefa do černého

Nedaří se vám nalézt ideální barvu, ve které byste se cítila dobře? Nenuťte se za každou cenu do sytých valérů. Na běžné denní nošení vypadají nejlépe jemné rtěnky, které jsou jen o něco světlejší nebo tmavší, než je přirozená barva vašich rtů. Americká tvůrkyně populárního make-upu, Bobbi Brown, prohlašuje, že vám nejvíce sluší tóny, které se od vašich rtů liší maximálně o dva odstíny.

Pro vás jen to nejlepší

„Světlým typům sluší broskvová, narůžovělá nebo korálová rtěnka, tmavším zase švestková, čokoládová nebo červená. Nezapadáte-li ani do jedné kategorie, zkuste růžovou, lila nebo malinovou. Otestujte i škálu oranžové, která je rovněž krásná a slušivá,“ vyjmenovává vizážistka Alena Moučková.

Expertka na make-up Silvie Nováková vidí barevné vyladění rtěnky s typem žen takto: „Světlým vlasům a světlé pleti budou slušet jemné odstíny, které podtrhnou přirozenou barvu rtů. Vybírejte z tónů růžových, broskvových či béžových. Kombinaci hnědých vlasů s tmavší pletí sedí hnědé tóny rtěnek. Jedině v případě, že vaše zuby nejsou zářivě bílé, musíte si vybírat z jiných odstínů, hnědá dělá zuby žlutější. Tmavé vlasy a světlá pleť – tehdy vám budou slušet křiklavě rudé odstíny, které si výborně rozumí s alabastrovou pokožkou. Dívkám s rezavými loknami a pihovatou pletí zalichotí teplé odstíny hnědé a oranžové. Černovláskám sluší kovový lesk a fialové odstíny. Nejoblíbenější rtěnkou je tělově růžová, sluší v podstatě každému odstínu pleti i tvaru rtů, tou skutečně nic nezkazíte,“ uzavírá téma make-up artistka Silvie.

Další kritéria výběru rtěnky

Barvy se také vybírají podle tvaru obličeje nebo tvaru rtů. Obecně platí, že kulatý obličej, který vyvolává plochý dojem, získá plastičnost zvýrazněním rtů červenou rtěnkou. Hrany trojúhelníkovitého obličeje zjemní bezbarvý lesk a do středu úst trocha přirozené barvy. Pokud roztřiďujeme odstíny rtěnek pro různé tvary rtů, pak pro plné rty se hodí lépe matové rtěnky. Naopak pro tenké rty používejte světlé a klidně blýskavé odstíny, nezapomínejte na konturku v barvě rtů a na lesk do středu rtu, ať jsou vaše úzká ústa plnější. V případě výrazných odstínů rtů myslete na to, že se nesmí křížit s barvou oblečení, kterou máte v blízkosti obličeje.

Osvědčené tipy: