Jak se změnilo OBOČÍ za 100 LET: Nosila jste taky NAMALOVANÉ PROUŽKY, nebo HUŇATÉ HOUŠTÍ?

Co žena, to jiný tvar, hustota či barva. Obočí máme každá jiné. Ovšem dámy se v průběhu věků snažily, aby se co nejvíce přizpůsobily trendům své doby. Obočí si proto holily, vytrhávaly, barvily či jinak upravovaly. Někdy vyhrávala přirozenost, jindy zase rafinovaná vyumělkovanost. Jak tedy vypadalo v průběhu posledních sta let? Odpověď najdete v galerii.

Asi každá z nás si na svém obočí velmi zakládá. Když si ho špatně vytrháme, tak holt musíme počkat, až zase doroste a mezitím se smířit s úšklebky okolí. Protože obočí dokáže změnit náš vzhled. Podívejte se do galerie, jak se vyvíjely za posledních sto let jeho módní trendy. Určitě občas nevěřícně zakroutíte hlavou, protože tohle jste asi nevěděly.

Posuďte samy. Ve videu a v galerii najdete, jak se obočí vyvíjelo:

