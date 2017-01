Jak přežít hormony a neublížit sobě ani svému okolí

Měsíc co měsíc to samé - nálada jako na houpačce, šílená chuť na sladké a naopak žádná chuť na sex... Každá žena ví, o čem je řeč. Nemá však význam bědovat nad „těžkým ženským údělem“, mnohem lepší je hormonální fungování svého těla poznat a naučit se ho využít. Možná se vyplatí poučit o něm i partnera, aby věděl, proč se někdy chováte jako učiněný anděl a jindy vás totálně rozhodí třeba jen špatně ustlaná postel.

ŽENY A HORMONY

Délka menstruačního cyklu se počítá od prvního dne menstruace (pokud nastala do 10. hodiny dopolední) do dne předcházejícího začátku následující menstruace. To může trvat 21 až 31 dní i více, my však budeme počítat s ideální délkou, což je 28 dní. Během této doby vaše tělo a vlastně i duše procházejí následujícími pěti fázemi (jestliže tedy neberete hormonální antikoncepci, ta cyklus uměle mění). Nemá smysl stavět se proti přírodě, přínosnější je své aktivity s ní sladit.

1. AŽ 5. DEN: MENSTRUACE

Co se děje v těle: „Načechraná“ děložní sliznice, připravená k usazení oplodněného vajíčka, se ho nedočkala a dává se na ústup, což se projevuje krvácením. Během menstruace ženy ztrácejí v průměru 50–80 ml krve. Hladiny hormonů estrogenu a progesteronu jsou proklatě nízko, na rozdíl od prostaglandinů, které způsobují bolestivé křeče v děloze.

Jak se cítíte: Vedle křečí a krvácení se mohou hlavně v prvních menstruačních dnech dostavovat bolesti hlavy a kříže, pocity slabosti, nevolnost, průjem, napětí v prsou, otoky a váhové výkyvy. Buď vám nechutná, nebo byste se naopak utloukla po sladkém. Kolikrát se cítíte jako nemocná a do toho vám nálada řádí jak na houpačce. Na druhou stranu pro ty, které si pravidelně odtrpí premenstruační syndrom, je příchod menstruace spíš úlevou.

Jak je to se sexem: Sílí pocity zamilovanosti, proto pečujte o romantický rozměr svého vztahu. Chuť na milování je opravdu individuální. Při dodržení hygienických podmínek gynekologové proti sexu při menstruaci nic nenamítají.

V jaké jste kondici: Na jednu stranu může fyzická aktivita pomoci od bolestí v podbřišku, pokud však toto období hůř zvládáte, dejte si od cvičení, zejména toho intenzivního, pohov.

Na co je pravý čas: Zasloužíte si takové to ženské hýčkání – nechte se namasírovat, zajděte si na kosmetiku, manikúru, pedikúru... A protože se vám právě čistí tělo, můžete mít taky nutkání uklízet, takže zvesela do toho.

Jak jíst: Především do jídelníčku zařaďte cokoliv s železem, o které spolu s krví přicházíte – tj. červené maso, játra, kořenovou zeleninu, špenát... Dále zvyšte příjem vitaminu C a zinku. Dopřát si můžete i nějakou tu sladkost, i když samozřejmě sušené ovoce a oříšky jsou rozumnější volba. Omezte silnou kávu a nahraďte ji bylinkovými čaji.