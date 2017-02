Jak být krásná: Vykonturujte svůj obličej do dokonalosti!

Konturování obličeje hýbe světem! Nebo alespoň jeho dámskou částí. Konturování nebo chcete-li tvarování obličeje je hitem, který zaplavil sociální sítě, internet, jsou ho plné módní časopisy... Ne každá z nás má ideální oválný tvar obličeje, ideální tvar a velikost nosu, ideálně plné rty... K dosažení ideálního vzhledu nám může dopomoci právě populární konturování.

Velký podíl na tom, že se tvarování obličeje stalo hitem, má Kim Kardashian, kterou asi netřeba přestavovat. Tato kráska, respektive její vizážisté, dokážou zcela pozměnit tvar obličeje pouze pomocí kosmetických produktů. V případě Kim jde o náročné konturování, které není vhodné pro denní nošení. Takové vynikne hlavně coby součást večerního líčení, líčení pro speciální příležitost, třeba za účelem pořízení uměleckých fotografií.

Nicméně i normální smrtelnice může konturování zařadit do své každodenní make-up rutiny. Pomocí několika snadných kroků si totiž můžete lehce vytvarovat obličej, zúžit obličej, zúžit nos, zkrátit nos, snížit čelo, zvětšit rty... Je ale nutno podotknout, že i v tomto případě je nutná praxe a zkoušení a zkoušení toho, co unese právě váš obličej, co ještě působí přirozeně, a co už je nepřirozené nebo dokonce působí až směšné.

Jak na to

Konturování je ve své podstatě hra stínů a světel, hra různých odstínů. Potřebovat tedy budete světlejší a tmavší produkt a úplně nejjednodušší je pořídit si matný bronzer ve vhodné barvě a korektor, kterými už jen doplníte vaše obvyklé líčení.

Produkty ke konturování mohou být tekuté:

- make-up ve světlejší a tmavší barvě

- speciální konturovací produkty svým tvarem připomínající tubu s lepidlem nebo silnější tužky

- korektor

- tekutý bronzer

- tekutý rozjasňovač Nebo pudrové:

- speciální konturovací pudr

- ale zcela postačí tmavší pudr či bronzer, ovšem v matném provedení

- případně si lze vypomoci i matnou hnědou tvářenkou či dokonce očním stínem. Důležité je hlavně zvolit správný odstín, který bude ladit právě s vaší pletí. Obyčejně bývá pro většinu vhodná nějaká studenější hnědá barva až lehce s šedým podtónem v matném provedení bez jakéhokoliv třpytu (chceme simulovat propadliny a stíny v obličeji). Teplejší odstíny se hodí pro tmavší typy či v létě pro opálenou tvář.

- rozjasňovač

- či rozjasňující pudr

Ideální tvar

Pokud jste šťastnou majitelkou oválného obličeje, stačí vám jen lehké konturování k podtržení ideálního tvaru, a to v oblasti prohlubně pod lícními kostmi, případně můžete lehce ztmavit konturu čela (pozor, nikdy nevynechávat ani kousek kůže mezi čelem a vlasy, produkt zapracovávejte směrem do vlasů), hranu čelisti, bradu a strany nosu. Na všechna tato místa nanášejte tmavý produkt. Naopak světlý naneste pod oči, zesvětlit byste měly alespoň lehce celý pomyslný trojúhelník, který vede od vnitřního koutku oka k chřípí nosu a opět ven k vnější části oka, dále pak na hranu nosu, doprostřed čela těsně nad srdíčko rtů, doprostřed pod spodní ret.

Důslednost se vyplácí

Ano, rozhodně doporučujeme nekonturovat ve spěchu, pod nedostatečným světlem, s produkty, které se hůře zapracovávají do pleti... Podstatou je, aby vytvarování obličeje tímto způsobem působilo přirozeně, aby to nevypadalo, že máte na sobě podivné fleky. Poctivě tedy vše do sebe rozmažte, a to buď štětci na pudrové či tekuté produkty, nebo v poslední době stále oblíbenějšími houbičkami.

Konturování kulatého obličeje

V podstatě můžete postupovat tak, jak je popsáno výše v případě oválného tvaru obličeje, ale je potřeba lehce přidat v oblasti tváří, kdy nebudete konturovacím produktem tvořit pomyslnou trojku (čelo, lícní kosti, brada), ale zkrátka tmavším produktem celý obličej zúžíte. Rozjasňující produkty nanášejte do středu obličeje - střed čela, hranu nosu a střed brady a samozřejmě také pod oči.

Čelo Při konturování je nutné zohlednit také tvar čela. Vysoké čelo snížíme tak, že ztmavíme jeho horní polovinu, široké konturujeme po stranách, nízké nekonturujeme vůbec.

Konturování hranatého obličeje

Výrazné rysy hranatého obličeje můžeme konturováním zjemnit. Tmavý produkt naneste po stranách čela, pokud je to nutné, případně jim přejeďte výrazné čelisti. Rozjasňujte kromě středu obličeje i tváře, odvedete tak pozornost od hran. Zaměřte se též na tvářenku ze stejného důvodu.

Obdobně se postupuje u srdcovitého tvaru obličeje, kdy zužujeme tmavým produktem na nejširší části obličeje a světlým rozjasňujeme ty, na které chceme upozornit. Dlouhý obličej zkrátíme konturou až do poloviny čela a také v oblasti brady a hrany čelisti.