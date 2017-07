Galerie neuvěřitelných proměn: CO DOKÁŽE CVIČENÍ! Je něco takového skutečně možné?

Pokud se vám letos nepodařilo zhubnout do plavek, i když si myslíte, že jste se opravdu snažili, tak neztrácejte naději a vydržte! Jestliže na to jdete správně, jíte, jak máte, pravidelně cvičíte a dostatečně odpočíváte, tak prostě zhubnete! Důkazem jsou dívky a ženy z naší galerie, které se nezalekly žádných překážek a pracovaly na své proměny i několik let.

Všechny se shodují na tom, že nejdůležitější je začít, pak je samozřejmě také důležité vytrvat a určitě se netrápit! Občasný výpadek z režimu není na škodu. Musí ale jít pouze o opravdu ojedinělou situaci, řekněme jednou za měsíc.

Co si o proměnách v naší galerii myslíte? Je to opravdu možné, aby se ženy s nadváhou dokázaly takto radikálně proměnit? V galerii najdete i celebrity!

