FOTOGALERIE: Těmto ženám se jednou provždy PODAŘILO ZHUBNOUT! A stačilo tak málo!

Hubnutí není věda! To si konečně zapamatujte a podaří se vám shodit i kila, která se vás léta drží. Prohlédněte si galerii, která je plná úžasných proměn. Ženy, které se na fotografiích pyšní svými proměnami z oplácaných, neforemných boubelek do štíhlých, spokojených krasavic, měly podobný recept.

Ano, správné hubnutí má svá jasně daná pravidla, která fungují na každém. Jde jen o to vydržet, protože někomu bude stačit k proměně pár týdnů, někdo bude hubnout léta. Základem je pestrá a pravidelná strava, porce, po kterých se nepřejíte a dostatečný pitný režim. A samozřejmě pohyb a rozhodně pravidelný a natolik náročný, aby se metabolismus dostatečně rozhýbal.

Ve fotogalerii najdete dechberoucí koláže, které vám vlijí nadšení do žil a vy se s chutí pustíte do své vlastní proměny. V galerii je také návod na to, co jíst před sportovním výkonem a co po něm, aby vaše fyzická činnost měla smysl a vy jste brzy viděli výsledky. Rozhodně doporučujeme si toto nastudovat, mohlo by to mít fatální dopad na vaše hubnutí.

