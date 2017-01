Dívej se mi do očí aneb JAK SE SPRÁVNĚ NALÍČIT POD BRÝLE

Nositelky brýlí nám jistě dají za pravdu, že není snadné se pod ně nalíčit tak, aby pohled dostatečně vynikl. Brýle zkrátka tvoří jistou bariéru, poutají na sebe pozornost, mění ve své podstatě obličej, někomu mohou dokonce i překážet, jiný z nich chytře udělá svou přednost.

Pokud ženy brýle neodloží a nenahradí je kontaktními čočkami, bylo by vhodné se zaměřit na správné líčení očí a nejen jich. Zvlášť pokud máte skla, která oči buď nepřirozeně zvětšují nebo zmenšují.

Jak se líčit pod brýle, které zvětšují oči

Určitě vám nebudeme radit, abyste oko nějakým způsobem zmenšovaly. Proč také? Velké oči jsou už od dob Twiggy synonymem pro okouzlující tvář. Než na zmenšování se zaměřte na prokreslení oka, zdůraznění jeho jednotlivých částí a hlavně na tvar, na protažení. Žádoucí je mandlový tvar, kterého docílíte stínováním, případně linkami hezky protaženými až za hranici oka a umně zakončenými ostrým "zobáčkem".

Ke zmenšení oka velice dobře poslouží ztmavení spodní vnitřní linky oka tmavou barvou, nejčastěji tužkou. Doporučujeme se poohlédnout po takových, které mají ve svém názvu - waterproof, což znamená, že jsou voděodolné a měly by tedy i ve vlhkém prostředí blízko oka nějakou dobu vydržet.

Pokud chcete oči ještě více zvýraznit případně pozměnit jejich tvar, vezměte si k ruce oční stíny. S jejich pomocí oko opět lehce protáhněte. Pozor si dejte jen na správnou aplikaci, zapomeňte na tvrdě ohraničené mapy stínů, naopak se je snažte vkusně rozmazat do ztracena.

Tvar očí též lehce pozměníte stylem, kterým nanesete řasenku. Soustřeďte se spíš na vnější řasy. Pomoci si také můžete umělými řasami, a to drobnými trsy, které nalepte do vnější části oka. Oko bude krásně vytvarované a zdůrazněné.

Jak se naopak nalíčit pod brýle, které oči zmenšují

V první řadě si musíme uvědomit, že chceme, aby oko nejenže působilo větší, ale také aby nezapadalo. Zaměřte se tedy na rozjasnění oka, na krásné barvy stínu nebo linek, které dodají oku šmrnc.

Zvětšit oko můžete opět správnou aplikací stínů. Zaměřte se na záhyb oka (prohlubeň na oku), který zvýrazníte nejlépe neutrálním hnědým stínem, dodáte tak oku hloubku a zvětšíte ho. Na pohyblivé víčko se vyplatí použít nějaký výrazný lesklý stín. Spodní linku můžete lehce pod řasami v poslední třetině zvýraznit linkou nebo stínem. Vše ale důkladně rozmažte štětcem směrem ven z oka.

"Doporučuji použít malý trik. Na spodní linku aplikovat kontrastní barvu, a to buď ke zbytku líčení, nebo k barvě duhovky, vypadá to velmi efektně a krásně to upozorní na oko i pod brýlovým skly," prozradila svůj trik Markéta Davidovich, ředitelka Make-up Institute Prague.

Ke zvětšení oka na závěr poslouží i výrazný nános řasenky na všech řasách, případně umělé řasy po celé délce oka. Zaměřte se také na oblast mezi okem a obočím, zvláště místo pod obočím, které zesvětlete stíny či tužkou, otevřete si tak pohled.

Výběr brýlí nepodceňte

Závěrem je nutno říci, že nejdůležitějším momentem je stejně samotný výběr brýlí. Každá tvář je jiná a sluší jí jiné obroučky. Výběru brýlí se tedy věnujte poctivě a nic rozhodně neponechávejte náhodě.