DĚLENÁ STRAVA: Je skutečně zaručenou cestou ke štíhlé linii?

Pokud nepatříte mezi dietářky, máme pro vás dobrou zprávu. Principem dělené stravy je úprava a zkvalitnění jídelníčku, nikoli hladovění.

Původ a sestavení diety jsou připisovány americkému lékaři Williamu Howardu Hayovi, který se o zdravou výživu a hubnutí začal zajímat na počátku 20. století, když mu bylo čtyřicet let a váha mu vystoupala přes sto kilo. S názorem „když budu jíst jen to podstatné a zdravé, tak zhubnu“ se pustil do konceptu „diety“. Zároveň se inspiroval znalostmi amerických vědců, kteří tvrdili, že trávení a vstřebávání živin je ovlivňováno způsobem stravování a kombinací pojídaných jídel. Poté, co dal všechny své poznatky a názory dohromady a konzultoval je s lékaři, vyšly ve čtyřicátých letech knihy Health via Food a A New Health Era, ze kterých se stal bestseller. Dělená strava byla oficiálně na světě.

Tělo nestrádá

Jak už bylo řečeno, dělená strava rozhodně neznamená hladovění. „Ze zdravotního hlediska není dělená strava pro organismus nikterak škodlivá. Člověk přijímá všechny důležité složky potravy. Některé studie dokonce tvrdí, že dělená strava pomáhá chránit trávicí systém, zlepšuje vstřebávání živin a usnadňuje vyprazdňování,“ říká fitness lektorka a výživová poradkyně Linda Procházková Nagyová.

Rozděl a jez!

Principem „diety“ je rozdělení potravin do tří skupin podle odlišného způsobu zpracování v trávicím traktu. První tvoří bílkoviny (ke správnému trávení potřebují nízké pH, tedy kyselé prostředí), druhou sacharidy (vyžadují vysoké pH = zásadité prostředí) a třetí kategorií jsou takzvané neutrální potraviny, které můžete konzumovat samotné nebo je libovolně kombinovat s oběma dalšími skupinami. Pro žádoucí efekt se doporučuje jíst jeden den bílkoviny, druhý sacharidy. Někteří zastánci však tvrdí, že stačí skupiny střídat v rámci jednotlivých denních jídel s rozestupem alespoň 4 hodin. Při držení dělené stravy byste měli omezit také příjem kávy, černého čaje a čokolády a nepít alkohol. V jídelníčku by nemělo figurovat vepřové maso, bílé pečivo a konzervované výrobky.

Při stravování podle zásad dělené stravy přijímáte všechny důležité živiny a vitaminy, přesto odborníci nedoporučují držet ji dlouhodobě.

