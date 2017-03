Co se dá ZAKRÝT MAKE-UPEM? Budete se hodně divit, JAK BEZ NĚJ tato dívka VYPADÁ!

Lidé jí na internetu nadávali do zrůd, ale dvaadvacetiletá Rachel Crawley z anglického Prestonu svůj boj s akné nevzdala a dokonce se přihlásila do soutěže krásy, aby inspirovala jiné stejně postižené. To, jak si dokáže zamaskovat jizvy po akné, je skoro neskutečné.

Když bylo Rachel Crawley pouhých 16 let začala bojovat s akné. Celou tvář měla obsypanou mokvajícími puchýřky. Nic nepomáhalo a teenagerka proto nechtěla bez make-upu vycházet mezi známé dokonce ani příbuzné. O dva roky později se ale rozhodla se svým problémem něco dělat.

Nejprve se chtěla vypořádat s reakcemi okolí, a tak si založila účet na Instagramu a zaznamenávala na něm svůj boj se zákeřnými pupínky. Lidí jí posílali nechutné urážející zprávy, ale ji to posilovalo, aby vyhrála boj sama nad sebou a mohla vůbec vyjít ven mezi lidi. Začala držet speciální dietu, kdy se vyhýbá cukru a jí hlavně přírodní, syrové ingredience. Akné ustoupilo, ale jizvy zůstaly. Ale s těmi se dívka umí vypořádat. Dokáže si svůj obličej tak bravurně zamaskovat make-upem, že pozůstatky po akné nejsou skoro vidět.

Aby inspirovala i další dívky, které tímto kožním onemocněním trpí, tak se rozhodla, že se zúčastní soutěže krásy. Přihlásila se na Miss Preston 2017 a i přes svůj hendikep se dostala do finále. Ať už soutěž skončí jakkoliv, tak pro ni je výhra vůbec to, že dokázala svou nemoc porazit. Svým činem chtěla ukázala i jiným dívkám, že jsou krásné i s pupínky či jizvami na obličeji. V galerii najdete její příběh ve fotografiích.

