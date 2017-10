Chcete být krásná? Inspirujte se u celebrit

Halle Berry, Natalie Portman a Jennifer Lopez, tři nádherné ženy, které i přesto, že jim příroda krásu do vínku nadělila, potřebují přece jen nějaké ty pomocníky, aby jejich vzhled byl opravdu dokonalý.

Herečky i zpěvačky vypadají na všech důležitých akcích skvěle. Bezchybný make-up, dokonale upravené vlasy i mimořádně padnoucí šaty. Vy se jejich radami můžete nyní inspirovat. A věřte, že dosáhnout perfektního vzhledu není vždy tak těžké.

Kouřové stíny podle Halle Berry

Toto líčení frčelo již v sedmdesátých letech minulého století a Halle Berry se tímto trendem na předávání filmových cen inspirovala a udělala dobře. Zase totiž frčí. A že se bojíte, že toto poněkud těžší líčení sama nezvládnete? Už nemusíte. Stačí mít po ruce tu správnou kosmetiku, která vám líčení krásně usnadní. S kouřovým líčením můžete vyrazit jak do práce, tak na párty, kde budete k nepřehlédnutí.

Make-up podle Natalie Portman

Nastávající maminka dá vždy na přirozený a jemný vzhled. Málokdy ji uvidíte výrazně namalovanou. To ale neznamená, že by zanevřela na make-up. Vybírá si ty jemné někdy s lehkým růžovým nádechem, který dodá tváři jas. Navíc ještě dbá na to, aby make-up příliš nezatěžoval pleť.

Řasy jako Jennifer Lopez

Herečka a zpěvačka je holka krev a mlíko. Kromě své postavy ráda zvýrazňuje také své oči a jestli jste si všimly, vždy má dokonalé řasy. Někdy si pomůže umělými řasami, ale většinou, a to hlavně v soukromí, nedá dopustit na skvělou řasenku. Chcete-li mít dokonalé řasy i vy, tak se inspirujte a doplňte svou kosmetickou taštičku o skvělou řasenku.