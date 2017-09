Český Forrest Gump René Kujan běží pro dobrou věc...

René Kujan má za sebou prvních 100 kilometrů svého charitativního běhu od pramene Vltavy k prameni Labe na podporu kampaně To dáááš.

Čeká ho dalších zhruba 260 kilometrů, než se svým 7kilogramovým batohem dorazí k prameni Labe. Svým odvážným během chce inspirovat každého, kdo by chtěl překonat sám sebe, a současně pomoci vozíčkářům s poraněním míchy. Smyslem tohoto charitativního běhu je zajistit roční provoz bytů pro handicapované.

Český Forrest Gump startoval v sobotu v půl desáté ráno od pramene Vltavy. Běžel na Kvildu, kde se k němu přidali další 4 běžci, aby ho doprovodili na Horskou Kvildu, a odtud pak již běžel dál směrem na Zadov a Strakonice. Každý den musí urazit v průměru 50 kilometrů. Ve svém batohu má jen to nejnutnější, jako například speciální filtr na vodu, sušené maso, oblečení, spacák, vařič. Po celé trase bude jíst a pít jen to, co najde nebo uloví v přírodě.

V sobotu 16. září by měl kolem druhé hodiny odpolední dorazit na Zlaté návrší u Vrbatovy boudy v Krkonoších. Pojďte ho přivítat anebo dokonce doprovodit na posledních několik kilometrů na pramen Labe.