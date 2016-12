Čas je nemilosrdný: Podívejte se, co udělá s ženskou tváří stáří. Co by udělal s tou vaší?

Podívejte se, co dokáže s ženskou tváří dobrý grafik. Můžete si tak vlastně prohlédnout, co se s postupem času děje s obličejem. Jak a kde se tvoří první vrásky, co s obličejem udělají klesající rysy, jak vrásky přibývají a prohlubují se.

Přirozené stárnutí má své kouzlo, i když ne každá žena v produktivním věku si dokáže představit, že z ní jednou bude vrásčitá babička. Podívejte se, jak se bude měnit váš obličej bez zásahu omlazující kosmetiky či plastického chirurga.

