Bezlepková dieta zatočí s ekzémem! Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži!

Strava bez lepku uleví trávicímu traktu i celému organismu, takže urychlí léčbu a zmírní svědivé projevy. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila redaktorka Monika Trojanová.



Už dlouho trpím ekzémy, které se zhoršují hlavně ve stresových obdobích. Když se rozšíří i po obličeji, nejraději bych vůbec nevyšla z domu, protože lidi na můj obličej užasle zírají a zkoumavě si mě prohlíží. Vzdát se sladkého a obyčejných tukových rohlíků bylo těžké, ale tři týdny bez nich pomohly od nesnesitelného svědění.

Alergie na lepek není celiakie

Bezlepková dieta je pro lidi trpící celiakií nezbytným režimem, pomoci ale může právě i lidem s ekzémem. Lepek neboli gluten poškozuje celiakům tenké střevo, u alergiků ale „pouze“ vyvolává imunologickou reakci. Pod pojmem lepek se skrývá lepek pšeničný, ječný, žitný nebo ovesný, takže osypat se můžete po jakémkoliv druhu. To, na který z výše uvedených typů máte alergii, zjistíte testováním a poctivým zapisováním jídelníčku. Také stojí za to se informovat u alergologa a případně provést testy.



Pokud se vám objevují na kůži puchýře a silně svědící vyrážka, může se také jednat o Duhringovu herpetiformní dermatitidu – mírnější formu celiakie. Střevo se sice v tomto případě nepoškozuje v takové míře jako u celiaků, nicméně bez bezlepkové stravy se léčba neobejde.

Co patří a nepatří k dietě

Při bezlepkové dietě je mouka zakázaná ve všech podobách, tedy samozřejmě kromě té přímo označené jako bezlepková. Odepřít si musíte běžně dostupné pečivo, včetně strouhanky – řízek v trojobalu je tím pádem pasé. Dále vyřaďte müsli a vločky. Z příloh zapomeňte na těstoviny, krupici, bulgur a kuskus. Na první pohled velké sebezapření, po týdnu si ale zvyknete – co se týče mě, těstoviny sice miluju, ale bylo by pro mě horší vzdát se rýže. Tu si můžete bez výčitek dopřát, stejně jako kukuřici, brambory, pohanku nebo ne tolik rozšířený amarant.



Škrob z těchto potravin navíc dostatečně nahradí mouku, například při zahušťování pokrmů. Upřímně řečeno, na pečení z bezlepkové mouky jsem příliš líná, ale i s koupenými potravinami se dá stravovat vyváženě.



Při bezlepkové dietě ale ještě více zkoumejte etikety výrobků – dívejte se po přeškrtnutém klasu, který značí absenci glutenu. Ten může být obsažen i v jogurtech, cukrovinkách, instantních potravinách a dochucovadlech nebo uzeninách. Nejlépe nakoupíte v prodejnách se zdravou výživou, kde seženete opravdu kdeco. Do peněženky ale sáhnete hluboko.

Bezlepková dieta jako redukční? Chcete shodit pár kilo a přemýšlíte, jestli je bezlepková dieta ta správná cesta? Ručička váhy vám možná ukáže o pár kil méně, protože nejspíš omezíte sacharidy ve formě příloh a pečiva, ale bezlepková strava sama o sobě není dietnější než ta, jež lepek obsahuje. Nicméně k očistě organismu vám pomoci může.

Ačkoliv se vám může zdát, že se s bezlepkovou dietou, vzhledem k zažitým stravovacím návykům v naší společnosti, pořádně nenajíte, situace se pomalu mění. Chutných bezlepkových receptů existuje spousta, jen je potřeba se při vaření důkladněji zaměřit na ingredience. Při stravování mimo domov vybírejte ještě pečlivěji a předem vyhledávejte místa, kde budete jíst. Celiaci vám ale při výběru restaurace pomůžou – postupně mapují ty, kde si na bezlepkových jídlech můžete pochutnat.

