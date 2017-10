8 VĚCÍ, které DĚLAJÍ ŽENY MÉNĚ ATRAKTIVNÍMI PRO MUŽE: Proboha, už je nedělejte!

Každá žena si myslí, že pro zájem u muže jí stačí dokonalá postava, dlouhé vlasy a správná velikost poprsí. Ale pozor! Je to omyl. I podle těchto měřítek dokonalá žena se totiž může chlapovi pořádně znechutit. Co tedy nemáte dělat, abyste se chlapovi neznelíbila? Odpověď najdete v galerii.

Jsou věci, kterých by se každá žena měla vyvarovat, pokud stojí o to, aby se líbila opačnému pohlaví. Mužům totiž zase tolik nezáleží, zda máte menší bříško, nebo malá prsa, nebo nové šaty, oni chtějí pohodářku, co s nimi pojede na řeku, nebo půjde do společnosti a tam jim neudělá ostudu. Více v galerii.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!