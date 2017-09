8 OMYLŮ S VLASY, které dělají ŽENY STARŠÍMI: Ovšem ONY na nich TVRDOŠÍJNĚ TRVAJÍ!

Jen málo co se nevyrovná tomu pocitu, když odcházíte s nádherným sestřihem od kadeřnice a připadáte si jako královna. Bohužel, občas to ale může dopadnout naprosto opačně a vy díky novému účesu vypadáte o mnoho let starší a vaše sebedůvěra klesá na bod mrazu. Čeho byste se tedy měla vyvarovat, když míříte do svého oblíbeného salónu?

Kterých chyb se ženy nejčastěji dopouštějí u svých kadeřnic a vypadají díky nim starší, než ve skutečnosti jsou? Do galerie jsme pro vás připravili hned devět chyb (jedna není úplně tak o vlasech), jež byste neměla dělat. A když už k nim došlo, tak nabízíme i rady, jak je opravit.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!