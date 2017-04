100 let obočí: Nesmějte se! Neměly jste něco podobného na obličeji také?

V dnešní době je obočí v kurzu! Kosmetické firmy chrlí jeden produkt za druhým a ženy věnují při líčení svému obočí pomalu největší pozornost. A to i přesto, nebo právě proto, že je aktuálně v kurzu přirozenost. Ale!

Mnoho z nás zažila například devadesátá léta, kdy se nosily ve své podstatě čárky místo obočí. Ukázat prstem si můžeme na herečku Drew Barrymore, která podle všeho za tímto trendem stojí. Když se objevila s tence vytrhaným obočím, které měla tvrdě vykreslené tmavou tužkou, následovaly ji ženy ze zbytku světa. A to neměly dělat... Mnohým z nich totiž několik let vytrhávané obočí už znovu nedorostlo. No a i tyto ženy chtějí mít právě dnes přirozeně husté obočí a tak musí chtě nechtě sáhnout po vhodných prostředcích a kruh se tímto uzavírá...



Podívejte se do galerie, najdete v ní názorně ukázaný vývoj úpravy obočí za posledních sto let. Zkušená make-up artistka na modelkách předvádí, jak se v průběhu doby měnil tvar obočí a jaký vliv to mělo na celkový výraz obličeje.

