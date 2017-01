FOTOGALERIE: Podívejte se, jak vypadají CELEBRITY pár dnů PO PORODU. Je to vůbec možné?

V těhotenství je potřeba jíst za dva. Tak tuhle hloupost se vám opravdu vnucovat nechystáme! Všichni už určitě víme, že je to nesmysl, který se ovšem dodržoval několik generací.

Důkazem toho, že v těhotenství opravdu není nutné se přejídat, jsou dnešní celebrity, které porodí a za pár týdnů na nich těhotenství není vůbec patrné. Naopak je dokázáno, že nadváha může stát za různými komplikacemi v těhotenství.

Jak jste to po porodu měly s hubnutím vy? Podařilo se vám rychle shodit všechna nabraná kila, nebo si myslíte, že je to utopie a je to možné jen v některých případech s tím, že to s sebou nese například ztrátu tvorby mateřského mléka?

