5 zaručených tipů, jak se do jara zbavit celulitidy! Vyzkoušejte je, stojí to za to!

1. Krok: Strava

Zdravý životní styl je základem k tomu, abychom se celulitidě vyhnuly a nebo ji zmírnily do stadia, kdy nás nebude fyzicky ani esteticky obtěžovat. A hlavně je to jeden z faktorů, který můžeme ovlivnit. Dědičnost či vyšší hormonální hladinu jen tak nezměníme. A co tím zdravým životním stylem vlastně myslíme? Do jara máte ještě dost času změnit a ozdravit jídelníček. I tady nebo tady najdete tipy, jaké potraviny do jídelníčku zařadit. Dostatečně pijte, v zimě postačí dospělé ženě 2-2,5 litru, v létě, zvláště pak ve vedrech, si ještě 1 litr přidejte. Celulitidu zhoršuje také stres, velké množství alkoholu a kouření. Takže do jara si naordinujte relax, dostatek spánku a trochu abstinence. Čas od času zajděte do sauny nebo projděte detoxikací. Uvidíte, že to na vás nakonec bude vidět.