Velký horoskop na rok 2017: Jaký bude, co se bude dít na poli lásky, práce, nebo zdraví?

BERAN

Znamení Berana čeká poměrně náročný rok. Planetární konstelace ukazují, že ani v jednom měsíci roku 2017 nebudete moct „usnout na vavřínech“. Leden až červenec jsou obdobím, ve kterém musíte počítat s mnoha překážkami. Je úplně jedno, zda půjde o téma rodiny, zázemí nebo touhy po dosažení nějaké stability v oblasti hmotných statků. Hvězdy vás také otestují, zda jste již dozráli k umění nacházet a přijímat kompromisy. Aspoň občas. Začátkem podzimu si dejte pozor na lži a podvody, abyste nenaletěli. Během podzimu se vyvarujte přílišného tlačení „na pilu“. O něco příznivější bude závěr roku, kde můžete mít více inspirace a aspoň částečně se osvobodíte od závislostí.

Láska

S partnerskými vztahy nebude situace jednoduchá. Během prvních sedmi měsíců se vyvarujte sporů ohledně bydlení a domácnosti. Budete muset být více nad věcí a tolik neprosazovat vlastní vůli. Po celý rok také platí, že pokud si nebudete chtít soužití narušit, budete se muset hodně snažit. Hlavním cílem je větší rozvoj empatie a pochopení pro nedostatky partnera. Zapomenout byste neměli ani na dostatečné projevy lásky.

Práce

Zřejmě nejdůležitějším tématem pracovní sféry bude spolupráce s kolegy. Týmového ducha, který je často v zaměstnání tak potřebný, můžete mít problém projevit. Ukažte spolupracovníkům větší míru tolerance jak k jejich chybám, tak požadavkům. Na podzim počítejte s tím, že pokud se dostanete do konfliktu se šéfem, nedopadne to dobře. Také v tomto směru by vám neměla chybět pokora a uznávání klasické hierarchie na firemním žebříčku.

Zdraví

V prvním pololetí byste si měli dávat pozor na skladbu jídelníčku. Můžou hrozit problémy se žaludkem a také žlučníkem. Nepřehánějte to s konzumací alkoholu a dodržujte pitný režim, aby se neozval močový systém. Během celého roku doplňujte vápník a nezatěžujte kloubní systém.