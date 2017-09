VELKÝ HOROSKOP NA ŘÍJEN! Čeká vás pohodový podzim, nová láska, nebo výhra v loterii?

BERAN

V říjnu máte za úkol dokončit to, co jste nedokončili v průběhu roku. Pokud dokončíte záležitosti, čeká vás obrovský příval radosti a spokojenosti. Nějaké překážky se zase objeví, ale ty si tam stavíte většinou vy samy.

Doporučení andělů na tento měsíc: Zasloužíte si pomoc a pozornost andělů. Jsou tu proto, aby vám poskytli oporu a podporu.

Práce

Čekají vás nové začátky, možná nabídka nové práce. Na začátku budete mít pocit, že to nezvládnete, a mohou přijít i deprese, ale na konci měsíce už budete vědět, že to zvládáte. Může vám pomoci někdo z kolegů, bude to určitě někdo, kdo vás má upřímně rád.

Zdraví

Oslabená štítná žláza stále přetrvává. Bolesti kloubů vás mohou nakonec dovést k lékaři. Pokud vás bude bolet hlava, je to pouze váš tlak na sebe sama.

Peníze

Zpočátku můžete mít pocit, že jste v situaci, kdy se nemůžete hnout z místa. Bude to mít souvislost s vaší současnou prací. Ke konci měsíce se dozvíte nové skutečnosti, které vám pomohou věci vidět z jiného úhlu.

Vztahy

Ve vztahu je vše tak, jak má být. Věci se dějí, jak se dít mají. Čeká vás pohoda a spokojenost. Pokud jste s partnerem nebyli letos na dovolené, tak máte jedinečnou příležitost.