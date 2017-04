VELKÝ HOROSKOP NA KVĚTEN: Co se stane v měsíci lásky?

BERAN

Úvodem měsíce ještě půjde život ztuha. Nevyhnou se vám komplikace. Ovšem máte dost sil na to je zdolat. Chytrý Beran si může počkat do druhé dekády. Zde se kleště uvolní a vy se budete moci plně soustředit na dosažení vlastních cílů. Občas vám může chybět krapet lehkosti. Pokud to nastane a vy budete cítit, že ji nutně potřebujete, vyčkejte do poslední dekády. Právě tam vám vesmír nabídne větší komunikativnost a ochotu reagovat na změny.

Láska

Na city a laskavost si příliš hrát nebudete. Důležitější pro vás je, abyste se měli s partnerem dobře. Klíčem je tedy mít dost peněz, dobré jídlo, pití a dostatek sexu. Občas vám bude chybět více ohleduplnosti a schopnost splnit partnerova přání a tužby. Méně sobeckosti a více schopnosti si povídat se pro vás otevře v poslední dekádě.

Práce

Hlavně v polovině měsíce dokážete řešit praktické záležitosti s ohledem na výdělek a další souvislosti. Pomůže vám také dostatek trpělivosti a vytrvalosti. Skřípat to může úvodem měsíce. Naopak jeho koncem se lépe dohodnete s kolegy a nadřízenými. Úspěch je tedy pouze na vás. Stačí si jednotlivé úkony dobře rozložit v souladu s nabídkou vesmíru.

Zdraví

Pravidelně cvičte, jinak vám hrozí zablokování krční páteře. Snažte se vyhýbat stresu, což ocení štítná žláza. Pokud se „porouchá“, tak její uzdravení je velmi problematické. Myslete na to! Zkuste pravidelně cvičit tai-chi.