ŠTĚDROVEČERNÍ MAGIE: Použijte staré rituály a přičarujte si štěstí na následující rok

Kouzlo českých Vánoc přinutí dělat zdánlivě nesmyslné věci i ty nejracionálnější z nás. Třeba napjatě sledovat lodičky z ořechových skořápek kodrcající se v umyvadle a lít roztavené olovo do vody a hádat, co se asi tak stane v příštím roce. Zkuste si jako za dávných časů přečíst, co vás čeká a nemine.