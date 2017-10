Sestavte si DOKONALÝ JÍDELNÍČEK přesně na míru VAŠEMU ZNAMENÍ!

Beran

21. 3. – 20. 4.

Jedinci zrození ve znamení Berana mají spousty energie. Platí to i v případě trávení a využití stravy, nemají potíže se spalováním. Důležitý je pro ně dostatek fosfátu draselného, který se v přírodním stavu nachází v hlávkovém salátu, květáku, cibuli, celeru a listové zelenině. Pokud jde o maso, měli by volit lehčí libové kousky, ryby a drůbež. Prospívají jim také mléčné výrobky, celozrnné pečivo a doplňky stravy s vlákninou. Měli by se vyhýbat tvrdému alkoholu a vínu, lépe je volit šampaňské nebo long drinky. Vhodné koření je paprika, pepř, chilli, pokrm lze obohatit česnekem, cibulí a bylinkami jako dobromysl,bazalka či heřmánek. K pití je vhodný mátový čaj.

