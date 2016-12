Oslavte Silvestr s KOKTEJLY podle vašeho ZNAMENÍ

Beran

Všichni z cesty! Beran ví, co chce a dostane to. Není to totiž jen tak někdo, Beran si umí jít za svým a vyhrávat. Myslíte si, že toto znamení uspokojíte nějakým obyčejným pitím? To nikdy! Beranovi jedině to nejlepší v dokonale vyváženém poměru. Umíchejte mu koktejl Dark Devil v ďábelsky rudé barvě a možná vás vezme na milost. A pokud ne, Bůh s vámi!

Dark Devil

Na jeden drink budete potřebovat:

50 ml Johnnie Walker Black Label

50 ml brusinkového džusu

50 ml zázvorového piva



Do sklenice s ledem postupně nadávkujeme jednotlivé ingredience a lehce promícháme. Na závěr ozdobíme například limetou nebo mátou a servírujeme.