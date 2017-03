Láska podle horoskopu: Najděte svého PANA DOKONALÉHO

Jasnou odpověď dává astrologie. Planetou, která zodpovídá za lásku a její projevy, je Venuše. Je jedním z tzv. průvodičů Slunce (druhým je Merkur). Venuše se od Slunce může odchýlit pouze o 47 obloukových stupňů. Když se tedy někdo narodí v Beranu, může mít Venuši ve Vodnáři, v Rybách, v Beranu, v Býku nebo v Blížencích, ale bohužel už ne třeba ve Střelci. Beran s Venuší ve Lvu nebo ve Střelci by byl sice milencem k pohledání, ale planety nám bohužel štěstí vyplývající z pobytu v jeho náruči neumožnily. Je to možná i proto, že by láska s ním byla tak dokonalá, že bychom se do ní ponořily na celý život a do žádné jiné aktivity by se nám už nechtělo.

Jak zjistit, v jakém znamení má váš milý Venuši?

Napište SMS ve tvaru:

ASTRO(mezera)VENUSE(mezera)DENNAROZENÍMĚSÍCNAROZENÍ(mezera)

ROKNAROZENÍ

SMS odešlete na číslo: 900 12 09

odešlete na číslo: Den narození zadávejte vždy jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili například sedmého, napište číslo 07. Pokud jste se narodili třináctého, napište číslici 13.

Měsíc narození zadávejte také vždy jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili v červenci, napište číslici 07. Pokud jste se narodili

v listopadu, napište číslici 11. Název měsíce nevypisujte slovně!

v listopadu, napište číslici 11. Název měsíce nevypisujte slovně! Rok narození musí mít čtyři číslice. Prostudujte si důkladně příklad SMS.

Mezi čísly nedělejte tečky ani pomlčky či jiná znaménka, pouze mezery dle vzoru:

SMS bude tedy vypadat například takto: ASTRO VENUSE 0707 1981, což znamená, že osoba je narozena 7. července 1981.

Pokud zašlete SMS ve špatném tvaru, přijde vám zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní.

Pokud zašlete SMS ve správném tvaru, přijde vám zpět zpráva oznamující, v jakém znamení má váš milý Venuši.

Cena za 1 SMS je 9 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha, s.r.o.. Uvedenou SMS službu lze využívat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-MOBILE a VODAFONE. V případě problémů se zasláním SMS volejte infolinka 296 363 199 (k dispozici po – pá od 8 do 17 hodin). Více informací na www.platmobilem.cz.