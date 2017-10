Horoskop na 9. 10. 2017 - 15. 10. 2017

Jaký bude 41. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Tento týden se vám nechce příliš komunikovat. Navíc jste hodně kritičtí a nejvíce vůči všem členům rodiny. Je to důsledek vašeho vnitřního napětí. Měli byste se zklidnit, třeba pomocí meditací nebo procházek v přírodě. Uděláte tím pro sebe hodně!

Býk (21. 4.–21. 5.)

V tomto týdnu nebudete mít příliš důvodů ke smutku. Většina věcí vám bude vycházet, snahy o vykročení novým směrem se setkají s úspěchem. Můžete trochu zápolit s podrážděností, ale disponujete dostatkem energie na to, abyste se s ní lehce vypořádali.

Váš intelekt bude tento týden plně zaměstnaný, budete v práci snadno řešit i složité problémy a doma vás také napadnou jen samé zajímavé zlepšováky. A to i v tom, jak by vaše rodina mohla spojit zábavu s užitečnou činností. Čeká vás úspěšný týden.

Nebude to tento týden žádná hitparáda, ale neprožijete ani vyloženě krizové situace. Možná se vám párkrát orosí čelo kvůli financím, ale jinak se žádná velká dramata konat nebudou. V práci navíc dostanete šanci ukázat, co umíte. Využijte toho naplno!

Kde to půjde, tam se předvedete v nejlepším světle. Nebude se vám dařit jen řešit pracovní úkoly, ale budete také okouzlovat okolí. Charisma, kterým teď disponujete, vám pomůže získat nejednu výhodu. Užijete si také opravdu hezké chvíle s rodinou.

Přízeň planet vás bude provázet i v tomto týdnu, bude se vám dařit prakticky všude. Disponujete rovněž velkým množstvím energie, tu však ihned vydáváte na všechny své aktivity. Prospělo by vám, kdybyste ve vlastním zájmu mnohem více odpočívali.

Ve vašem stávajícím zaměstnání jde teď o to, kdo se dostane na vedoucí pozici. Bojujte o to i vy, nesmíte zůstat stranou! Finanční stránka je v naprostém pořádku a doma vás čekají příjemné chvíle, i když občas poněkud okořeněné třaskavými situacemi.

Ve vašem zaměstnání můžete dostat nabídku zahraniční služební cesty anebo nečekaného postupu. Budete hodně vnitřně nejistí, takže budete nad vším dost hloubat. V tomto období platí - nenechat se zbytečně ničím rozrušit, a to v žádné oblasti života!

Kozoroh (22. 12.–20. 1.)

Nebudete příliš ve své kůži a budete nejspíš po většinu týdne rozladění, mrzutí a také dost netrpěliví. To se podepíše i na vašem chování k členům vaší rodiny, kteří za nic nemohou. Chtělo by to více nadhledu z vaší strany a hned bude vše lepší!