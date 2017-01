Horoskop na 9. 1. 2017 - 15. 1. 2017

Jaký bude 2. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Kdosi vám složí poklonu natolik zajímavou, že vás tím inspiruje k něčemu, o čem jste sice dříve uvažovali, ale z mnoha důvodů jste si na to netroufali. I v lásce se vám bude dařit velmi dobře a v zaměstnání si na vás z kolegů stěžovat také nemůže.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Zatoužíte v tomto lednovém týdnu po něčem novém, co by vám přineslo do života vzpruhu. A i když ne všechno bude ideální, dovedete si užívat všech svých darů naplno a se starostmi se poprat ještě s novoročním elánem. Novinky přivítáte i na domácí půdě.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Tento týden pro vás může mít nachystáno jedno zajímavé překvapení, ale bude zapotřebí vaší spolupráce. Pokud se zahnízdíte pouze doma a začnete fungovat stylem do práce, z práce a domů, pak se tak trochu okrádáte o zážitky. Můžete se nyní seznámit.

Rak (22. 6.–22. 7.) Rodinný život vás bude naprosto uspokojovat, navíc začnete mít po dlouhé době pocit, že blízcí jsou také naladěni na stejnou strunu jako vy. V práci to může skřípat o něco více, ale pokud se vám podaří přenést svůj klid i na toto pole, máte vyhráno.

Lev (23. 7.–22. 8.) Políčíte si v těchto dnech na nějaké zajímavé místo, na rande s kýmsi, po kom už dlouho toužíte, nebo na cokoliv jiného, co ve vás probudí vaše instinkty a umožní vám těšit se ze sladkých ovací. Navíc vás to bude lákat se poměrně rozmazlovat.

Panna (23. 8.–22. 9.) Přitahovat vás bude studiu, umožní vám objevit některé své vlohy, které vám doposud zůstávaly skryty a mimo to, si budete moci vychutnat onu atmosféru vzdělávání, kdy se ponoříte do knih nebo spolu s jinými studenty nasloucháte novým informacím.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Váš pracovní život začne být poměrně hektický a vy můžete mít obavy, jak všechno tento týden zvládnete, abyste uspěli na všech frontách. Mějte především na paměti, že to není boj, takže berte sportovně, pokud v něčem neuspějete na sto procent.

Štír (24. 10.–22. 11.) Může se ve vás probudit stará touha po uskutečnění svého dětského snu. Pokud se vám podaří vyšetřit trochu času, zkuste si své přání znovu probrat a najít možnosti, jak si ho případně krůček za krůčkem začít plnit. Doma nezapomínejte na nejmenší.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Týden strávíte ve víru přátel, kteří se postarají o to, abyste nemohli dostat depresi ani z přemíry práce, ani ze začátku nového roku, ani z případných domácích rozbrojů. Hlavně nezapomínejte na odpočinek, tělo si žádá spánek, ale i vitamíny.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Práce vás jako obvykle naplňuje a týden navíc pro vás bude mít zajímavou profesní výzvu. Než ale přikývnete, dobře zvažte všechny okolnosti, protože pak byste mohli mít velké časové presy, které by vás přinutily ošidit některé domácí záležitosti.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Humor bude to, co vám zpříjemní den, a to aniž byste museli koukat od rána do večera na komedie, zcela postačí občas vtipná poznámka a brát věci více s nadhledem. Doma se můžete dočkat mnoha věcí, a i když ne všechny budou dle vašich představ.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

S rodinkou zažijete několik abnormálních situací, ale nakonec se tomu zasmějete. Práce může být o něco více než obvykle, ale dovedete se s ní vypořádat se ctí. Najdete i trochu času na svoje zájmy, které vás mohou přivést k zajímavému přivýdělku.

