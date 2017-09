Horoskop na 4. 9. 2017 - 10. 9. 2017

Jaký bude 36. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Bude se vám dařit v kariéře a celý týden budete středem pozornosti. Vaši nadřízení si budou pochvalovat váš výkon a nejspíš se k vám dostane i zajímavá pracovní nabídka, možná také díky vašim předchozím kontaktům. Nebudou vás trápit ani finance.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Očekávejte úspěchy a příznivé události jak v zaměstnání, tak v podnikání. Přijdou příležitosti, na které dlouho čekáte. Důležitá bude komunikace, přinese vám důležité informace z různých oblastí. Poněkud skřípat to bude jen v rodinných vztazích.

Potrápí vás roztěkanost a budete muset vynaložit dvojnásobné úsilí na to, abyste zachovali v práci svůj standardní výkon. Zvýšené nároky na čas a pozornost se mohou odrazit v soukromém životě a tak vás čeká týden plný snah o vyváženost a harmonii.

Váš logický úsudek a schopnost plánovat i organizovat vám tento týden přinese mnohé zajímavé šance a nápady. Nejen v kariéře se vám bude dařit. Nudit se rozhodně nebudete. A to ani mimo zaměstnání, rodina a přátelé budou stát o vaši společnost.

Snažte se prosadit všechny nápady, které jsou podle vašeho názoru zajímavé. Nebojte se předvést také svůj talent a objevujte se na společenských událostech. Měli byste být úspěšní ve všem, co čeho se pustíte a ještě zvládnout okouzlit celé své okolí.

V práci budete zářit a nadřízení vás dají za příklad ostatním. Nemůžete se divit, jedete na plný výkon a chrlíte jeden nápad za druhým. Doma se rozhostila pohoda a taky finance teď rozhodně nejsou vaší Achillovou patou. Bude to skvělých sedm dní.

Klidný a pohodový týden je ukázkou toho, co můžete očekávat od září. Příjemné události v práci, nabídky na rozmnožení financí i příležitosti k investování a harmonické vztahy v rodině. Máte dost optimistické vyhlídky a nic by vám nemělo kazit náladu. .

Štír (24. 10.–22. 11.)

Nastává ideální čas k tomu, abyste žádali o to, co vám náleží. Dobře odvádíte svou práci, můžete si říct o zvýšení platu. Ale také zkusit štěstí v jiné profesi. Planety jsou vám nakloněny a to i v otázce financí. Důležité bude pro vás rodinné zázemí.