Horoskop na 30. 1. 2017 - 5. 2. 2017

Jaký bude 5. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Čeká vás nestabilní týden. Poněvadž nešetříte prudšími reakcemi, je konflikt na světě snadno a jeho hašení vám zabere spoustu času. Dařit se ale bude překvapivě úředním věcem. Ve vztazích pamatujte na to, že odmítat někoho předem, není dobrý přístup.

Býk (21. 4.–21. 5.)

V těchto dnech máte zelenou ve všem, do čeho se pustíte. Pozor ale na prostředek týdne, v tuto dobu můžete nechtěně ale přece svou Pandořinu skříňku otevřít! Co se týče vztahů, je zapotřebí, abyste se postavili čelem k dlouhodobým potížím ve vztahu.

Váhy (23. 9.–23. 10.)

V těchto dnech se nezastavíte. Hlavou se vám honí optimistické plány, navíc se setkáte se sebevědomými jedinci, kteří ví, jak na to, a kteří vám půjdou příkladem. Uvědomte si, že věci je třeba odtahovat. Je něco, co jste doposud odkládali? Hurá na to!