Horoskop na 3. 7. 2017 - 9. 7. 2017

Jaký bude 27. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Sice se v práci v tomto týdnu objeví více napětí, ale překonáte vše s nadhledem a profesionalitou. Dokonce máte tendence vydělat více peněz nebo jinak uspět. Pracovní vytížení ale trochu naruší rodinné vztahy, měli byste s blízkými trávit víc času.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Venuše, která dohlíží na blahobyt a hmotnou spokojenost, vám rozhodně nechce škodit. Nechybí vám energie do vydělávání peněz a celkově je viditelný tok financí. Ale jak se říká, každá mince má dvě strany, tudíž lze počítat i s výraznějším utrácením.

Lev (23. 7.–22. 8.)

Do práce jste jako Lvi! S elánem se vrháte do svých úkolů. Hvězdy na vás mají políčeno s projekty, v nichž se dokážete blýsknout svým intelektem. Do čeho zatnete drápky, toho se nepustíte! Počítejte s četnějšími telefonáty a pracovními schůzkami.