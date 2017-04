Horoskop na 3. 4. 2017 - 9. 4. 2017

Jaký bude 14. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Slunce vás nabíjí mimořádnou vitalitou a posiluje ve všech vašich úmyslech. Na co sáhnete, to se vám podaří. Ve středu pak máte dokonce šťastný den! Využijte mimořádně příznivých konstelací a to hlavně v lásce, protože okolo vás krouží tajný ctitel!

Býk (21. 4.–21. 5.)

Jedete na plný plyn a je čas na realizaci starých plánů. Mnozí z vás objevují netušené rezervy, takže i okolí najednou připadáte svěžejší. A přidáme-li vaši zvýšenou přitažlivost a talent, můžete se pustit do čehokoli. Úspěšní budete i ve sportu!

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Nastal čas nabitý událostmi. Přesně v tom duchu, jak to máte rádi! Žádný chaos a zmatky, ale jenom příležitosti, které vás, neposedné Blížence, vtáhnou do víru dění! Můžete se prosadit v práci, podnikání, studiu jazyků nebo třeba i v nějakém sportu.

Rak (22. 6.–22. 7.) Čeká vás velmi příjemný týden, milí Ráčci. V práci máte řadu příležitostí uplatnit svůj potenciál. Ani v lásce nebudete zahálet! Milostné okamžiky budou doménou řady následujících týdnů. Váš domácí krb hoří silněji než jindy, a tak si můžete užívat!

Lev (23. 7.–22. 8.) Počátek měsíce nebude tak nabitý úspěchy, jak jste si zvykli v poslední době. Mars s Merkurem se kočkují na vašem nebi a přináší vám netrpělivost. Chce to zachovat klid a nepodléhat pokušení ke konfliktům. Právě komunikace je vaší slabou stránkou.

Panna (23. 8.–22. 9.) I když k vám láska nestojí zády, snažte se zaměřit pozornost ke své profesi. Máte teď šanci na úspěch. Snažte se co nejvíc prosadit svou kreativitou. Hvězdy sdělují, že právě ve vaší tvořivosti se skrývá veliká moc! Dveře k úspěchu máte dokořán!

Váhy (23. 9.–23. 10.) Čeká vás klidný týden, milé Váhy. Po delší době k vám přichází vyrovnanost, kterou máte tak rády. Jazýček vašich vah je uprostřed, a tak je všechno v pořádku. Žádné drama vás nečeká ani v lásce, ani v práci. Užívejte klid, než přijdou akční týdny.

Štír (24. 10.–22. 11.) Alfou a omegou tohoto týdne bude láska, vášniví Štíři! Intenzita vašeho zamilování dokáže vystoupat až na úplné maximum. Vaše přitažlivost roste a vyzařujete velký sexuální magnetismus, kterému se dá jenom těžko bránit. Amor se trefil do černého!

Střelec (23. 11.–21. 12.) Plni elánu a chuti do práce, cítíte se jako vyvolení! A něco na tom bude. Nedělá vám problém komunikace ani cestování a stále jste schopní udělat si dost času i pro svoje volnočasové aktivity. Jen v milostných sférách se objevuje jistý nesoulad.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Máte před sebou týden plný radostných a povzbudivých událostí a ve čtvrtek dokonce šťastný den! Mars a Pluto se spojí, aby vám našli osudovou lásku nebo, pokud jste zadaní, upevnili vztah. Nejen tento den bude patřit lásce, láska je tématem týdne!

Vodnář (21. 1.–20. 2.) Tento týden se nejeví jako nejšťastnější, milí Vodnáři. Tak si raději neplánujte náročný program. Pokud vás ovládne pesimismus a zmatek, uvědomte si, že je to jen konstelací hvězd a hledejte optimismus ve svém nitru. S trpělivostí překonáte vše.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

I když se vám daří ve všem, na co sáhnete, největší zájem u vás budí milostné vztahy. Hned na počátku týdne vás Venuše katapultuje do víru lásky! Na nějaké zábavné akci můžete potkat bytost, ke které pocítíte hluboké sympatie. Intuice vás nezklame!











