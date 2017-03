Horoskop na 27. 3. 2017 - 2. 4. 2017

Jaký bude 13. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

V úterý nastane Novoluní ve vašem znamení a nastane obrat. Je to nejlepší období celého roku pro začátky nových projektů, našlápnutí na novou a lepší cestu. Po celé jaro vás budou provázet láska a peníze. Je vůbec možné představit si lepší kombinaci?

Býk (21. 4.–21. 5.)

Je čas na chvíli se zastavit, přemýšlet a přehodnocovat. Jste spokojeni se svými vztahy? Se svou kariérou? Se svým životem? Pokud ano, uvědomíte si naplno, co pro vás váš svět znamená. Pokud ne, o změnách přemýšlejte s rozvahou a vyhněte se zbrklosti!

Opřete se naplno do nových projektů! Máte velikou šanci postrčit vše o nějaký kus dopředu. Hvězdy vám přejí a lidé na vás reagují neobvykle vstřícně. Vaše výmluvnost, inspirativnost a přitažlivost vám pomůže nejen v pracovní, ale také milostné sféře!

Březen vás nabil energií a optimismem a začali jste se cítit jako opravdoví vládci džungle. Pozor ale na přehnané sebevědomí, a to zejména v diskuzích. Chybí vám zpětná záklopka, a tak byste mohli snadno přehnat své reakce. Snažte se i naslouchat!

Stále máte vynikající období téměř ve všech aspektech, a tak se nemusíte ničeho bát. Ať už chcete změnit povolání nebo přijmout povýšení, přestěhovat se nebo zasnoubit, ve všem je vám přáno! Jen musíte přiložit ruku k dílu, ale energie na to máte dost!

V první polovině týdne můžete ještě zaznamenat mírné napětí a výkyvy. Luna by mohla dokonce přinést nějaké malé nepříjemnosti, ale nakonec se vše uklidní. Druhá polovina týdne už bude ve znamení vyvážených misek vašich pracovních i milostných vah.

Střelec (23. 11.–21. 12.)

Nechybí vám energie, elán ani bystrost, takže to vypadá na další skvělý týden! Nezapomínejte na odpočinek, je velice důležitý pro regeneraci a za pár týdnů by se vám mohlo jeho zanedbání nevyplatit. Užívejte si koníčky a zábavu, to vás dovede osvěžit!