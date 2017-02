Horoskop na 27. 2. 2017 - 5. 3. 2017

Jaký bude 9. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Dobrou náladu si nejlépe vyčarujete, když nebudete příliš tlačit na pilu. Nechejte věcem volný průběh a uvidíte, že to dobré k vám přijde samo. V lásce vás čeká několik velmi zajímavých okamžiků, které se vám vryjí do paměti jako báječně romantické.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Nemusíte mít tento týden přehnané obavy, protože i když miliony třeba sklízet nebudete, vaše finanční situace bude zajímavá. Nebojte se investovat do projektů, které vás dlouho lákaly. A také rozmazlete blízké, sdílená radost je ještě větší radostí.

Lev (23. 7.–22. 8.)

Hlavou se vám budou honit podnikatelské scénáře, a i když zatím třeba patříte do stavu zaměstnanců, nebude vám dělat potíže to změnit. Znáte dobře svoje schopnosti a víte, že dovedete vše, co si umanete. Navíc vaše drahá polovička vás hezky rozmazluje.