Horoskop na 26. 12. 2016 - 1. 1. 2017

Jaký bude 52. týden roku 2016? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Týden se ponese ve znamení příprav na konec roku. Máte svoje akční plány, pro které se pokusíte nadchnout zbytek rodiny. I když se vám to třeba nepovede tak docela, nenechte si kazit náladu. Ony se vždy nějaké zážitky najdou a hlavní je pocit pohody.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Na konec roku si mnozí dělají skromnou rekapitulaci a vy se nemáte za co stydět. Rok to nebyl lehký, ale konec může mít pro vás přichystáno i malé překvapení na závěr. Snažte se vidět vše optimisticky a hned se budete na nový rok o něco více těšit.

Pro vás jsou vánoční svátky rodinné svátky a s koncem roku je to právě tak. Pokud se cítí vaši blízcí spokojeně, pak se vznášíte pár metrů nad zemí a ani nemusíte mít křídla. O svůj domov dovedete pečovat přímo brilantně. Nezapomínejte ani na sebe.

Konec roku vás bude svádět k plánům na další rok, kdy vás zlákají různé představy toho, co byste si od nového roku přáli. Předsevzetí si klidně dáte a hned několik, to proto, že ne všechna plánujete opravdu dodržovat. Berete je spíše jako možnosti.

Štír (24. 10.–22. 11.)

Zamilujete se do vánočních světýlek a neodpíráte si je ani tento týden. Nový rok by se vám klidně líbil v nasvícené zahradě s blízkými nebo přáteli. Tak slavte klidně netradičně. Vaši blízcí to rozhodně ocení. Postarejte se o velkolepý ohňostroj.