Horoskop na 24. 4. 2017 - 30. 4. 2017

Jaký bude 17. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Inteligentní Merkur už se do vašeho znamení vrátil a koncem týdne jej ještě podpoří laskavá Venuše. Rozhodně nebudete mít nouzi o příjemná setkání. Mnozí z vás dostanou i nečekanou šanci, kterou byste si skutečně neměli nechat uniknout! Hurá do toho!

Býk (21. 4.–21. 5.)

Do popředí vašich zájmů se dostává domov a rodina, milí Býci! Koncem týdne pocítíte silný nával inspirace ke zvelebení svého hnízdečka. Nechte se unést svou kreativitou a pusťte se do díla. Obklopte se světlými a teplými barvami a přírodními materiály.

Poslední dubnový týden je nejlepší z celého měsíce. Už jste to zase vy! Smyslní a nabití energií. Kudy procházíte, tudy okouzlujete. Do popředí se vrací milostné záležitosti. Minulý měsíc jste započali příjemnou akci, je čas na její vyvrcholení.

Panna (23. 8.–22. 9.)

Do manželských vztahů se vrací pohoda, a to vás uklidňuje. V rodinném hnízdečku hýříte nápady a nenecháváte nikoho odpočívat. Vaši blízcí jsou ale shovívaví a rádi se přidají. Nesnažte se jim ale plnit všechna přání, finančně by to nebylo rozumné.