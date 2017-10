Horoskop na 23. 10. 2017 - 29. 10. 2017

Jaký bude 43. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Řada momentů tohoto týdne bude dost náročných, přijde příliv práce a zvýšené tempo ve všech oblastech. Ani domov nebude zrovna oázou klidu. Nejlépe vám udělá pobyt v přírodě a relax u vašich koníčků. Hlavně si nic nepřipouštějte více, než je nutné!

Býk (21. 4.–21. 5.)

Můžete bez obav požádat o to, na co máte díky svému pracovnímu úsilí nárok, tedy o zvýšení platu nebo přidělení větších kompetencí. Můžete také zkusit své štěstí i v jiném oboru. Hvězdy vám přejí také v otázce financí. Důležitá pro vás bude rodina.

Ani v tomto týdnu to nebudete mít moc lehké. Vesmírné energie jakoby se spikly proti vám a rozhodly se vám komplikovat život. Různé překážky, zdržení, frustrace a váznoucí komunikace budou běžnou součástí těchto dnů. Paradoxně vás to však posílí.

Snažte se prosazovat všechny nápady, které se vám zdají zajímavé. Předveďte také jaksepatří svůj talent a nevyhýbejte se společenským událostem. Mělo by se vám dařit být úspěšní ve všem, do čeho se pustíte. A využívejte svůj šarm, umete vám cestičku!

Střelec (23. 11.–21. 12.)

Zrovna moc oslnivý týden to v žádném směru nebude, ale na to jste si v tomto měsíci nejspíš už zvykli. Dobrou zprávou je, že by se neměla dít žádná velká dramata. Je to navíc poslední říjnový týden a listopad vás příjemně odmění za vaši trpělivost.