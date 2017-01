Horoskop na 23. 1. 2017 - 29. 1. 2017

Jaký bude 4. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Týden vás zastihne poměrně rozjařené. Nebojte se proto pustit i do úkolů, které byste jindy raději odložili. Nyní se vám ale bude dařit velmi dobře. Také ve vztazích byste si měli poradit se vším, co by se mohlo objevit ve vztahovém repertoáru.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Stále více vás bude přitahovat svět dětí. Pokud ještě žádné nemáte, začnete uvažovat o zakládání rodiny a pokud už vám vyletěly z hnízda, můžete se s nostalgií probírat starými fotkami. A myšlenka na pěstounskou péči či něco podobného je na světě.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Kdosi vám bude brnkat na nervy. Naštěstí se s tím dovedete vypořádat, takže si najdete i dost prostoru na to, abyste se měli čemu smát, z nedostatku lepšího klidně i sami sobě, a také abyste v týdnu měli dostatek inspirace k důležitým záležitostem.

Rak (22. 6.–22. 7.) Rodinný život vám bude více než vyhovovat a můžete si připadat jako ty zimující medvědi, kteří se občas sice vymotají ven, když vyjde sluníčko, ale jinak vědí dobře, kde je jim nyní nejlépe. V práci to nepřehánějte, únava by se na vás mohlo podepsat.

Lev (23. 7.–22. 8.) Oslňovat nebudete nějakým nedávnými zážitky, ale svými plány do budoucna. Neměli byste však zanedbat i malou rutinní práci, která sice není tolik oslnivá, ale pokud se neudělá, mohla by vám vynést v zaměstnání oslnivou důtku. Doma důtka nehrozí.

Panna (23. 8.–22. 9.) Přestože to bude pro vás trochu nezvyklé, tento týden vám může zahustit atmosféra v oblasti vztahů. Cosi je zapotřebí vysvětlit, cosi naopak posunout dále a některé věci si musíte teprve promyslet. Podpořte se alespoň dobrým jídlem a dostatkem spánku.

Váhy (23. 9.–23. 10.) Trpělivost vám v tomto týdnu bude přinášet růže a podle toho, jak bohatá kytice to bude, si můžete připsat body na své konto motivace. Ve vztazích to vypadá stejně jako v zaměstnání. Situace si prostě nyní žádá opatrný přístup a trochu vyčkávání.

Štír (24. 10.–22. 11.) Ačkoliv se v tomto týdnu umíte pustit za prací a nezastavovat kvůli některým nedořešeným věcem, stále vás cosi bude stahovat zpátky. Pokuste se přijít na to, co vám dělá aktuálně potíže, a jaké kroky můžete podniknout k tomu, abyste se cítili lépe.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Příliš se doma v těchto dnech neohřejete. A to v obou významech tohoto slova. Práce pro vás bude alfou a omegou a vy se zaměříte na budování kariéry. Což u vás ale nutně nevylučuje také zábavu, protože na tu si vždycky dovedete najít dostatek času.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Někdo se vás bude snažit znejistět, ale to se octne na špatné adrese. Vy máte síly na rozdávání a dovedete odhadnout svoje síly. Nebojte se proto pustit i do náročnějších jednání, protože si můžete být jisti svou formou. Doma naopak zvolněte tempo.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Nejraději byste v tomto lednovém týdnu sbalili a vyrazili do zahraničí. Hory vás nelákají, za to moře, slunce, pláž, to by byla silná trojka pro vás. Otázka je, zda by vám to rodina dovolila, protože si na vaši přítomnost zvykla a stýskalo by se jim.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

V tomto týdnu se nevyhnete řešení různých problémů, které vás mohou svou početností začít už obtěžovat, ale pokud zatnete zuby, závěr týdne vás může odměnit něčím milým, co vám vynahradí předchozí námahu. V práci si navíc dobře porozumíte s kolegy.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!





Zajímají vás články o astrologii? Navštivte sekci HOROSKOPY