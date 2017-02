Horoskop na 20. 2. 2017 - 26. 2. 2017

Jaký bude 8. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Svou výřečností můžete v tomto týdnu někomu ublížit, tak pozor na ústa, abyste se pak nemuseli omlouvat. V lásce si naopak můžete dovolit být otevření, než v předchozích dnech, protože vaše drahá polovička má velké pochopení a umí vám vyjít vstříc.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Zatoužíte po něčem novém, co by váš vztah s vaší láskou oživilo. Zkuste se inspirovat v milostných fantaziích, i když napřed zvažte, co z toho by se vám líbilo prožívat v realitě. Nezapomínejte na pracovní povinnosti, jejich seznam vás může vyděsit.