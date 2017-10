Horoskop na 2. 10. 2017 - 8. 10. 2017

Jaký bude 40. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

V tomto týdnu se často budete cítit rozmrzelí, protože věci nepůjdou tak, jak byste si přáli a jak jste zvyklí. Budete zápolit i s financemi. V rodině to bude často skřípat a nevyhnete se výměnám názorů kvůli malichernostem. Vy to však ustojíte!

Býk (21. 4.–21. 5.)

V zaměstnání se díky událostem tohoto týdne můžete posunout o kus dále, jste totiž vynikající a pilní pracanti. Neschází vám navíc patřičně kreativní přístup. Finanční sféra je v naprostém pořádku a můžete se těšit i na příjemné chvíle s rodinou.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Čeká vás pohodový týden na všech frontách. Budete se posouvat vpřed a podaří se vám vyřešit i věci, které jste dlouho drželi tzv. pod pokličkou. V práci jste neúnavní, v rodině a mezi přáteli nositeli optimistické atmosféry. Co víc si můžete přát?

Rak (22. 6.–22. 7.) Tento týden bude mít pomalejší a zádumčivější tempo. Čeká vás hodně přemýšlení i přehodnocování spousty věcí. Od splínu by vám mohla pomoci práce a rovněž pobyt v přírodě. Finanční stránka také nebude nejveselejší, ale nebude to ani žádné drama.

Lev (23. 7.–22. 8.) Zkvalitnění vztahu s vaší rodinou a také prohloubení pouta s partnerem jsou důležitá témata tohoto týdne. V pracovní oblasti předvedete všem, že jste pracovník, se kterým je třeba počítat. Finance vás netrápí a své blízké budete proto doslova hýčkat.

Panna (23. 8.–22. 9.) Všechno, na co si vzpomenete, se vám podaří. Odvahy, energie i nadšení máte na rozdávání a máte chuť na rozjezd spousty nových věcí. S rodinou vycházíte naprosto dokonale a peníze opravdu počítat nemusíte. Využijte co nejvíce tohoto skvělého období!

Váhy (23. 9.–23. 10.) V oblasti kariéry pro vás nebudou existovat žádné překážky. Půjdete si za svým se vší rozhodností. Finanční situace je docela růžová a nemusíte si kvůli penězům dělat starosti. V rodině vše klape. Zkuste jen krotit svou netrpělivost, je to žádoucí.

Štír (24. 10.–22. 11.) Energie a naladění tohoto týdne jsou poměrně proměnlivé. Budete se snažit dosáhnout na své sny, ale zároveň se budete zabývat i hodně hlubokými myšlenkami. Najdete pochopení u vaší rodiny a partnera. Možná přijde zajímavá nabídka na změnu zaměstnání.

Střelec (23. 11.–21. 12.) V tomto týdnu se budete zabývat věcmi z jiných perspektiv, než jste zvyklí. Obohatí vás to o nové myšlenky, které můžete využít zejména k vlastnímu rozvoji. Sice se budete muset často dost ovládat, zejména doma a v práci, ale zvládnete to dobře.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Přijde více nových příležitostí v různých oblastech. Než se do něčeho pustíte, bude nicméně třeba zvážit okolnosti a hlavně zjistit podmínky. Komunikace s lidmi vás nesmírně obohatí a přinese kromě spousty nových informací i změnu pohledu na život.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) V centru vašeho zájmu bude tento týden především vaše rodina. Ostatně, i planety radí, abyste se zaměřili právě na tuto oblast. Máte totiž co dohánět a vylepšovat. V práci se vám bude dařit a také na poli financí si nyní vedete opravdu dost dobře.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

Rodina a váš vnitřní svět. To je to, o co půjde v tomto týdnu především. Budete se snažit vycházet s okolím jinak, než dosud a nalézání nových cest vás bude bavit. Trochu vás potrápí omezené finance a občas neudržíte nervy na uzdě, ale to se stává.











Zajímají vás články o astrologii? Navštivte sekci HOROSKOPY