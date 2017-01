Horoskop na 2. 1. 2017 - 8. 1. 2017

Jaký bude 1. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Nepromarněte zajímavou novoroční šanci, která se vám bude nabízet téměř sama. Vaši blízcí vás podpoří, takže se můžete plně koncentrovat jenom na to nové, co k vám v oblasti kariéry právě přichází. Váš miláček pro vás chystá jisté zajímavé překvapení.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Nezahazujte se s lidmi, kteří vám nejsou ani trochu sympatičtí. Naopak dobře vám bude s těmi, s nimiž snadno naleznete stejnou strunu, to se ani nemusíte do ničeho přemlouvat a jste naprosto spokojenými. A navíc hlásí zelenou i vaše dávná tajná láska.

Nepřivolávejte na sebe hromy blesky, i když se nedaří, to vše má svoje pro i proti. Když se na věc podíváte z jiného úhlu pohledu, přijdete na to, že pranýřovat se nikam nevede. Stačí vědět, kde se stala chyba a už ji nedělat, pak budete spokojení.

Štír (24. 10.–22. 11.)

Své city si můžete nechávat pro sebe častěji, než by bylo záhodno. Zkuste na to myslet, a než někdy jenom nadzvednete obočí nebo se stáhnete, prostě sdělte dotyčnému, co vám vadí a co byste potřebovali změnit. Pak teprve bude dobře vám i partnerovi.