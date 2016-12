Horoskop na 19. 12. 2016 - 25. 12. 2016

Jaký bude 51. týden roku 2016? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Vánoční týden pro vás znamená vždy velkou radost. Svým nadšením mnohdy předčíte i děti a letos tomu není jinak. Jediné, co by vám mohlo zamíchat s plány na odpočinek, se jeví váš protějšek nebo někdo z rodiny, kdo bude mít trochu méně vánoční náladu.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Cukroví, pohádky, vaši blízcí, i nu o Vánocích si umíte vychutnat všechno. Letos vás navíc čeká jedno milé překvapení, které byste tedy rozhodně pod stromečkem neočekávali. Nezapomeňte ani na ty, kteří jsou sami, a podělte se s nimi o vánoční radost.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) O Vánocích se pohybujete na hranicích dvou extrémů. Buď budete přešťastní a spokojeně zahnízděni u televize či v posteli, nebo naopak nespokojeně komentovat všechno okolo vás. Naštěstí se vám nálady mění rychle, takže stačí, když se dáte do pohody.

Rak (22. 6.–22. 7.) Kdosi v rodině má nečekaně jiné plány, než jste předpokládali, a není vyloučeno, že se rodinné setkání přesune na hory. I když jindy změny moc nemusíte, tyto Vánoce se necháte unášet na křídlech přítomného okamžiku a bude se vám líbit každá chvíle.

Lev (23. 7.–22. 8.) V péči o blízké, kterých o svátcích máte plný dům, jste rozhodně jedničky. Letos byste klidně mohli své hostitelské snahy předvádět i v rámci večírku v práci nebo klidně vypomáhat, když sami dorazíte jako hosté. Nejlépe se ale cítite mezi svými doma.

Panna (23. 8.–22. 9.) Vaše nároky na sváteční dny nebudou malé, ale o to více si pak dovedete společně s blízkými vychutnat každou sváteční chvilku. Neváhejte se také více rozmazlovat a klidně to vtáhněte i na okolí. Všichni si zasloužíte hřejivé okamžiky plné pohody.

Váhy (23. 9.–23. 10.) O Vánocích nemáte potíže s naladěním se na vánoční pohodu. Právě naopak. I když venku místo sněhu bude poletovat déšť, téměř se vám povede přemluvit blízké, že je to skoro stejně kouzelné. A dárečky pod stromečkem vybalujete také vždy s velkou chutí.

Štír (24. 10.–22. 11.) Magie Vánoc vám není lhostejná a dovedete si vychutnávat sváteční a magické okamžiky. Zvláště s dětmi prožijete vzrušující chvíle, kdy vás dojme nelíčená radost pod stromečkem stejně jako ona nejistota - co kdyby ty dárky přece jen dával Ježíšek?

Střelec (23. 11.–21. 12.) V těchto dnech si dovedete užít správné porce sentimentu, s koledami, vzpomínkami i dobrým punčem, stejně jako se rozmazlit a pořídit si něco, co si už dlouho přejete pod stromeček. Čímž se samozřejmě nezříkáte ostatních dárků, zbožňujete překvapení.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Vaše myšlenky jsou směřovány do pohádkových komnat a k mísám s cukrovím, ale zamyslíte se i nad životem, nad přáteli, láskami, stejně jako těmi, s nimiž jste se rozkmotřili a chtěli byste to dát zase dohromady. Vánoční atmosféra se pro to hodí skvěle.

Vodnář (21. 1.–20. 2.)

Zapátrejte po tom, co vám v dětství dělalo o Vánocích největší radost, a zkuste nějaké tradice vrátit. Uvidíte, že vaše svátky získají zase docela jiný kabát, navíc takový, který si od vás budou chtít půjčovat i vaši vzdálení příbuzní nebo přátelé.

Ryby (21. 2.–20. 3.)

Využijete toho, že máte momentálně ty nejhodnější děti za celé dlouhé měsíce. Nafoťte nějaké momenty do rodinných alb. A pokud jste ještě sólo, zapátrejte, s kým byste ten Štědrý den mohli oslavit, abyste udělali někomu včetně sebe velkou radost.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!





Zajímají vás články o astrologii? Navštivte sekci HOROSKOPY