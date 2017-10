Horoskop na 16. 10. 2017 - 22. 10. 2017

Jaký bude 42. týden roku 2017? Co máte vepsáno ve hvězdách? Přečtěte si svůj týdenní horoskop.

Tento týden se zřejmě budete muset nejednou poprat s poněkud melancholickou náladou. Všechno půjde hůře a pomaleji a tak se budete cítit uvězněni v rutině a každodenním stereotypu. Přesto budete bojovat a pocítíte oporu ze strany své rodiny a přátel.

Býk (21. 4.–21. 5.)

Připravte se na zrychlené tempo a spoustu nápadů. I když budou převažovat pozitivní události a úspěchy, musíte počítat i s některými náročnými okamžiky. Měli byste si také udělat více času na své blízké, tam vás tlačí svědomí. Zkuste to napravit.

Důležité je, abyste se v tomto týdnu co nejvíce pokusili vyhýbat konfliktům. Pozor si dejte i na to, abyste se ve svých očekáváních drželi nohama pevně na zemi. Poslouchejte rovněž svou intuici, opakovaně vás totiž vyvede z hrozících problémů.

V tomto týdnu očekávejte posun v mnoha záležitostech. A to hlavně díky tomu, že racionální myšlení a bystrý úsudek budou vašimi silnými stránkami. Energie planet vás zásobuje spokojeností, úspěchem i financemi a nezapomíná ani na rodinnou pohodu.

Čeká vás skvělý týden. V zaměstnání budete postupovat nezadržitelně vpřed, dočkáte se úspěchu a přijdou i zajímavé nabídky. Peníze vám scházet rozhodně nebudou a navíc si budete docela rozumět se svou rodinou. Co by vám mohlo tedy ještě scházet?

Váhy (23. 9.–23. 10.)

Jste rozjetí jako rychlík a sršíte energií. Také máte pořádně rychlý jazyk a někdy jím vládnete tak, že okolí nestačí zírat. Ne vždy v dobrém! Buďte opatrnější na to, co a jak říkáte. Po finanční stránce je vše v pořádku a s rodinou je také vše OK.